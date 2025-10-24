Cerrar X
Presentan 'Somos Más', canción oficial del Mundial 2026

Carlos Vives, Wisin, Xavi y Emilia Mernes presentaron 'Somos Más', la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026, durante un evento en Miami

Los artistas Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentaron juntos la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026, titulada “Somos Más”, en un evento realizado en Miami durante la Billboard Latin Music Week 2025.

La presentación destacó por el mensaje de unidad y celebración del fútbol latinoamericano que busca transmitir la canción.

Durante el panel “The Music of the World Cup”, los músicos compartieron detalles del proceso creativo y la intención de reflejar la pasión y la conexión cultural que despierta el fútbol. 

Un himno para la pasión y la unidad

La canción “Somos Más” combina ritmos urbanos, pop y melodías festivas, con un enfoque en la unidad, la celebración y el espíritu latino que caracteriza al Mundial.

Los artistas destacaron que el tema busca conectar con todas las audiencias y reflejar la emoción que el fútbol genera en América Latina y el mundo.

 


