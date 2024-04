Prince Royce llegará a Monterrey con 'Llamada Perdida World Tour'

Los regios están listos para ‘contestar’ la Llamada Perdida World Tour, de Prince Royce, que llegará el viernes 5 de julio a la Arena Monterrey; de visita por la Sultana del Norte el cantante compartió detalles de su nueva producción musical.

“La bachata es el género que me ha dado a conocer mundialmente, y este es un disco que para mí fue un homenaje de respeto y admiración hacia la bachata”, comentó el originario del Bronx, Nueva York, pero que posee ascendencia dominicana.

Con Llamada Perdida, Prince Royce buscó darle un valor agregado a la producción y convocó a varios colegas, entre ellos al mexicano Gabito Ballesteros, exponente de regional mexicano, en el subgénero de corridos tumbados.

“Tenía tiempo sin fusionar la música mexicana con la bachata, en 2012 hice el tema Incondicional, que tenía mariachi, en 2017 grabé con Gerardo Ortiz, hice algo con Roberto Tapia, también algo en el Grammy con Joan Sebastian que en paz descanse. Y tenía un tiempo queriendo hacer algo parecido, pero sin que fuera como lo que ya había hecho.

“Me mandaron la página de Gabito y me gustó, me lo encontré súper cool (genial), y dije ‘por qué no con él’ y ahí fue donde empezó la fusión de géneros”, compartió. Y lo consiguió, pues en este disco tiene diversas colaboraciones con estrellas como Nicky Jam, Jay Wheeler, María Becerra, Lenny Tavarez, Paloma Mami, El Alfa, entre otros.

Tengo un interés de seguir colaborando con artistas de diferentes países, seguir fusionando géneros dentro de la bachata, es algo que me llama la atención”. Prince Royce.

No te quedes sin verlo

Los boletos ya están disponibles en las taquillas de la Arena Monterrey, además del sistema de venta en línea Superboletos.

