Madre de Taylor Swift fue la clave en el romance con Travis Kelce

La docuserie Taylor Swift: The End of an Era, disponible en Disney+, reveló nuevos detalles sobre el inicio del romance entre Taylor Swift y Travis Kelce, dejando claro que Andrea Swift, madre de la cantante, jugó un papel fundamental como casamentera.

El flechazo comenzó con una pulsera

En el cuarto episodio, titulado “Gracias por el hermoso ramo”, Taylor y su madre recordaron cómo Andrea supo del interés del ala cerrada de los Kansas City Chiefs luego de que se hiciera viral su intento de conocer a la cantante con una pulsera de la amistad durante un concierto.

Andrea relató que, tras leer los titulares, llamó a su primo Robin, a quien considera experto en la NFL, para preguntarle por Kelce.

La respuesta fue determinante: “Es un tipo estupendo y quiere mucho a su mamá”, lo que para Andrea fue una señal inequívoca.

“Tienes que hacer algo diferente”

Andrea confesó que su siguiente reto fue lograr que Taylor aceptara conocerlo, pese a que la cantante admitía tener un historial amoroso alejado del mundo deportivo.

“Me llamaste con ese tono de ‘sé que no vas a reaccionar bien, pero hay un chico’”, recordó Taylor entre risas.

La intérprete de Fortnight reveló que su madre la animó a salir de su zona de confort, convencida de que Travis era alguien especial.

Andrea describió el detalle de la pulsera como “muy sincero” y “lo más dulce”, destacando que Kelce llegó al mundo de Taylor con algo propio de ella.

Ese gesto, dijo, fue decisivo para confiar en sus intenciones.

De no entender el fútbol a obsesionarse

Taylor confesó que en su primera cita Travis tuvo que explicarle el fútbol americano, al que describió como “ajedrez violento”.

Sin embargo, terminó por apasionarse por el deporte y por él, calificándolo como una de las mayores sorpresas de su vida.

La cantante también habló del impacto positivo de Kelce tras un periodo complicado marcado por sus rupturas con Joe Alwyn y Matty Healy.

Tanto ella como Andrea coincidieron en que el jugador trajo alegría y estabilidad a su vida.

“Es una de las personas más felices que he conocido”, dijo Andrea, asegurando que Travis ilumina cualquier espacio al que llega.

Compromiso y boda en puerta

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en julio de 2023 y anunciaron su compromiso en agosto, compartiendo la noticia en Instagram con humor.

De acuerdo con reportes, la pareja planea casarse en junio, posiblemente en Rhode Island.

