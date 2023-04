Príncipe Guillermo recibió dinero de medios británicos

Como parte de un acuerdo entre la realeza y los medios británicos, diferentes miembros de la familia real habrían recibido fuertes sumas de dinero.

El príncipe Guillermo recibió discretamente 'una suma muy grande de dinero' en un acuerdo legal de 2020 por espionaje telefónico, con la editorial británica de diarios The Sun.



El abogado del príncipe Enrique reveló el pago, no especificado, en un resumen de los argumentos sobre por qué la demanda de Enrique contra la editorial de The Sun y el ahora desaparecido News Of The World no debería desestimarse. La demanda alega que los periódicos recopilaron información ilegalmente en un escándalo que data de hace dos décadas.

News Group Newspapers, propiedad de Murdoch, argumenta que un juez de la Corte Superior debería desestimar las demandas por escuchas telefónicas del príncipe y del actor Hugh Grant porque los reclamos se presentaron demasiado tarde.

Pero Enrique, el duque de Sussex, dijo que se le impidió presentar su caso debido a un 'arreglo secreto' entre la familia real y los periódicos que requería un acuerdo extrajudicial y una disculpa. El acuerdo, que según el príncipe fue autorizado por la difunta reina Isabel II, habría evitado futuros litigios de la realeza. La editorial negó que hubiera algún acuerdo secreto.

Enrique dijo que el motivo del acuerdo secreto alcanzado con los altos ejecutivos de News Group Newspapers (NGN) era evitar poner a miembros de la familia real en el banquillo de los testigos para recordar mensajes de voz vergonzosos interceptados por periodistas.

Enrique aludió a un incidente que se conoció como 'tampongate', en el que se filtraron grabaciones de conversaciones íntimas en las que su padre, el ahora rey Carlos III, hablaba con su entonces amante, la ahora reina consorte Camila, y se comparaba a sí mismo con un tampón.

'La institución estaba increíblemente nerviosa por esto y quería evitar a toda costa el tipo de daño a la reputación que había sufrido en 1993 cuando The Sun y otro tabloide obtuvieron y publicaron ilegalmente detalles de una conversación telefónica íntima que tuvo lugar entre mi padre y mi madrastra en 1989, cuando aún estaba casado con mi madre', dijo Enrique en su declaración testimonial.

Enrique dijo que hubiera presentado una demanda antes si no fuera por el acuerdo. Comenzó a presionar por una resolución en 2017, pero dijo que 'había sido suficiente' después de que la editorial 'empleara tácticas dilatorias'. Presentó la demanda en 2019.

Los documentos de la corte señalan que Guillermo, Príncipe d e Gales y heredero del trono del Reino Unido, más tarde se conformó con una gran suma, no revelada.

La demanda es una de varias que Enrique ha presentado en su batalla contra los periódicos británicos. Otras dos demandas involucran espionaje telefónico, incluido un caso contra la editorial de The Mirror que irá a juicio el próximo mes, tres días después de la coronación de Carlos. Se espera que Enrique testifique en ese caso en junio.