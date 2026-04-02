Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_meryl_streep_1375abb55b
Escena

Protagonizará Meryl Streep la serie de la novela The Corrections

En la serie, Streep interpretará a Enid, una mujer que tiene que lidiar con la demencia de su esposo, la depresión y problemas por los que atraviesan sus hijos

  • 02
  • Abril
    2026

Meryl Streep protagonizará una nueva adaptación por parte de Netflix.

De acuerdo con la plataforma de streaming, la actriz estadounidense será la protagonista de la adaptación de la novela de Jonathan Franzen "The Corrections".

El proyecto será producido por Paramount Television Studios y estará dirigido por Cord Jefferson de la serie "Watchmen" y escrito por Franzen, quien a su vez será productor ejecutivo junto a Streep.

"The Corrections es un retrato cómico y mordaz de una familia del Medio Oeste cuyos tres hermanos adultos, sin rumbo fijo, se resisten desesperadamente al deseo de su madre de pasar una última Navidad juntos, cada uno de ellos deshecho por las ambiciones ilusorias que supuestamente debían salvarlos de convertirse en sus padres", señaló el comunicado publicado en Tudum, el sitio web de Netflix.

En la serie, Streep interpretará a Enid, una mujer que tiene que lidiar con la demencia de su esposo Alfred y la depresión y problemáticas por las que atraviesan sus hijos.

Hasta el momento, la tres veces ganadora del Óscar es la única confirmada para la serie.

Actualmente, Streep se encuentra trabajando en el tour de medios de la película "El Diablo viste de Prada 2", en la que da vida a la icónica Miranda Priestly, y que llegará a salas de cine el 1 de mayo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
Hernan_Bermudez_Requena_bbf7bce27e
Vinculan a proceso a exsecretario de Seguridad de Tabasco
4f6ee5f1_7250_4eb9_9ccd_b2feee5b2383_1f0451ca05
Obispo encabeza misa en penal de Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×