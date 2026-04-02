Protagonizará Meryl Streep la serie de la novela The Corrections

Meryl Streep protagonizará una nueva adaptación por parte de Netflix.

De acuerdo con la plataforma de streaming, la actriz estadounidense será la protagonista de la adaptación de la novela de Jonathan Franzen "The Corrections".

El proyecto será producido por Paramount Television Studios y estará dirigido por Cord Jefferson de la serie "Watchmen" y escrito por Franzen, quien a su vez será productor ejecutivo junto a Streep.

"The Corrections es un retrato cómico y mordaz de una familia del Medio Oeste cuyos tres hermanos adultos, sin rumbo fijo, se resisten desesperadamente al deseo de su madre de pasar una última Navidad juntos, cada uno de ellos deshecho por las ambiciones ilusorias que supuestamente debían salvarlos de convertirse en sus padres", señaló el comunicado publicado en Tudum, el sitio web de Netflix.

En la serie, Streep interpretará a Enid, una mujer que tiene que lidiar con la demencia de su esposo Alfred y la depresión y problemáticas por las que atraviesan sus hijos.

Hasta el momento, la tres veces ganadora del Óscar es la única confirmada para la serie.

Actualmente, Streep se encuentra trabajando en el tour de medios de la película "El Diablo viste de Prada 2", en la que da vida a la icónica Miranda Priestly, y que llegará a salas de cine el 1 de mayo.

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