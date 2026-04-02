Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_04_02_200448_6ef85ce3c0
Escena

Pedro Pascal filma en CDMX y Clara Brugada celebra su cumpleaños

El actor chileno fue sorprendido por la alcaldesa de la CDMX en su cumpleaños 51 durante una filmación en la capital, donde la elogió como su ciudad favorita

  • 02
  • Abril
    2026

Pedro Pascal es el actor de moda, tanto que durante su estancia en la Ciudad de México debido a un rodaje de una cinta de época en México, fue visitada personalmente por la alcaldesa Clara Brugada, quien le entregó un regalo por su cumpleaños 51.

"Es un honor estar en esta ciudad, en este país; esta película, que es un sueño para todos nosotros, no podría existir si no fuera por este país y poder rodarla acá, realizando nuestro sueño de contar este cuento. Gracias enormes de mi corazón y nuestro equipo a todos", dijo el actor chileno en un video que publicó Brugada en sus redes sociales.

"Qué linda ciudad, es mi ciudad favorita de todo el mundo", agregó Pascal en otro video donde saluda a Brugada. "La ciudad tiene una magia visual, la película no se podría hacer en otro país", añadió.

Durante el video la alcaldesa refirió que Pascal se encuentra filmando en México. "Hoy visitamos la locación para saludarlo y celebrar su cumpleaños", comentó.

"Reconocemos su talento y su destacada trayectoria como uno de los grandes referentes latinos de la industria audiovisual a nivel internacional", apuntó Brugada en su mensaje en redes sociales.

Del mismo modo, Brugada dijo que Pascal llegó a la capital del país "y, de pronto, ¡la capital se sintió como de película! ¡Feliz cumpleaños, Pedrito! Gracias por poner el nombre de nuestra comunidad en lo más alto".

Por último, la alcaldesa capitalina cerró el video señalando que "el cine brilla más con el talento latino de actores como Pedro Pascal" Su trabajo ha trascendido géneros, idiomas y fronteras, e inspira a nuevas generaciones que sueñan con interpretar historias desde su identidad y origen".

Pedro Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile y es conocido por múltiples papeles en diferentes universos cinematográficos, como Joel de la serie adaptación del videojuego "The Last of Us" de 2023, Din Djarin en "The Mandalorian" de 2019, Oberyn Martell en "Game of Thrones" de 2014 y Javier Peña en "Narcos" de 2015.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

caen_tres_hombres_cabrera_sarabia_d6289837ca
Inteligencia militar golpea a Los Cabrera en CDMX
escena_la_reserva1_0e0469de6d
'La reserva' triunfa en el Festival Cinelatino de Toulouse
primer_simulacro_nacional_2026_cuando_sera_9cc880f826
Primer Simulacro Nacional 2026 ¿cuando se llevará a cabo?
publicidad

Últimas Noticias

deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
escena_celine_dion_1c3c1de213
Preventa para shows de Céline Dion alcanza 9 millones de usuarios
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×