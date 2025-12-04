Podcast
scjn_aplaza_postura_sobre_reforma_al_poder_judicial_504eeda04e
Nacional

SCJN respalda ocultar identidad de funcionarios antilavado

La SCJN declaró constitucional mantener en reserva la identidad de funcionarios que aplican la ley antilavado y dejó firme una multa de 35 millones a DHL

  • 04
  • Diciembre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reserva de identidad de los servidores públicos que aplican la Ley para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al declarar constitucional el artículo 41 de esa norma.

Con esta resolución, el pleno revocó una sentencia que había favorecido a DHL Express México, empresa que impugnó dicho artículo argumentando que los funcionarios actuaron sin identificarse, lo que a su juicio violaba sus derechos de defensa y equivalía a una figura de “jueces sin rostro”.

DHL, además de sus servicios de mensajería, realiza sorteos y comercializa automóviles. Por esas actividades, consideradas vulnerables, la autoridad fiscal le solicitó presentar avisos en materia antilavado. Al no hacerlo, recibió 49 multas por un total de 35 millones de pesos.

Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero García precisó que el caso gira en torno al pago de una multa y a la constitucionalidad del artículo que permite incluir la firma de la autoridad sin revelar el nombre del servidor público.

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías sostuvo que no se vulneran los principios de legalidad ni certeza jurídica, ya que la defensa del particular queda garantizada al conocer la competencia, fundamentación y motivación del acto administrativo, sin necesidad de identificar personalmente a los funcionarios.

El asunto fue devuelto al Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para que continúe con el trámite correspondiente. La sanción por 35 millones de pesos contra DHL Express México se mantiene firme.


