¡Que comience la guerra! Mi suegra me odia llega a cartelera

La comedia Mi suegra me odia llega a la pantalla este jueves con Itatí Cantoral y Loretta Bernal, en los roles estelares.

La historia en donde la suegra no puede ver a la nuera puede sonar trillada y muy vista, pero qué pasa cuándo ese odio no es sólo porque mamá quiere mucho a su hijo, si no por un choque de personalidades. Esto pasa en Mi suegra me odia, comedia dirigida por Andrés Feddersen que a partir de hoy está en pantallas a nivel nacional.

Protagonizada por Itatí Cantoral y Loretto Bernal, la cinta narra la historia de Clara, una mujer que ha sido rechazada toda su vida por ser extremadamente ordenada y limpia. Cuando el amor de su vida la invita a conocer a su suegra –Regina–, hará lo imposible por ganarse su aprobación sin saber que su suegra es extremadamente opuesta a ella: Es acumuladora compulsiva, nudista y vegetariana extrema.

“Es un reencuentro entre una suegra y una nuera que parte de una relación rocosa, pero que van aceptándose como son sin tener que cambiar, sólo siendo más tolerantes”, dijo en entrevista Bernal, quien además escribió el guión junto al director. “No es sólo una suegra pesada, la nuera también tiene lo suyo y ambas tienen que aprender a ser familia”.

Este proyecto se cocinó con la idea de que Cantoral fuera la protagonista, destacó Bernal, pues se declara fan de la actriz y sobre todo de su legendaria interpretación de la villana Soraya Montenegro en María la del barrio.

“Pensé ‘¿qué pasaría si una suegra mía llega y es Soraya Montenegro?’, me causaba mucha risa pensar que tocara la puerta de la casa de mi novio y ella abriera la puerta”, dijo la actriz. “Trabajar con ella fue un sueño hecho realidad. Itatí ama a las villanas y le pone mucha pasión. En este personaje lo dejó todo en el set”.

En el elenco también están Willy Semler, Jerry Velázquez y Alexis De Anda, quienes tienen amplia experiencia haciendo comedia y stand up, lo que ‘aderezó’ el guión para obtener un resultado que hará reír al público de principio a fin.