¿Qué nos depara la cartelera del cine este 2023?

El 2023 traerá estrenos muy esperados por los cinéfilos, nos reencontraremos con algunos personajes y disfrutaremos de grandes aventuras.

La cartelera del 2023 promete grandes estrenos que, sin duda, mantendrán a los cinéfilos en las salas de cine. Entre lo que se verá hay nuevas versiones de clásicos y esperados regresos de personajes muy queridos.



Brinca a la pantalla

El protagonista del popular videojuego de Nintendo, Mario Bros., tendrá una nueva película, tras una primera que supuso un fracaso en 1993. En esta renovada aventura animada, seguiremos a Mario, su hermano Luigui y la princesa Peach durante su viaje al Reino Champiñón. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Charlie Day son las voces principales de la cinta que llegará a las pantallas en el mes de abril.









Vuelve a las aventuras

Harrison Ford regresa a la pantalla grande con una quinta entrega de las aventuras del arqueólogo en la cinta Indiana Jones and the Dial of Destiny. Se espera que esta película esté conectada con la trilogía original de Spielberg, en donde el protagonista se enfrentará de nuevo a los nazis, pero en una ambientación de los 60’s. Su estreno se estima para mediados de año.









Cobrará vida

La famosísima muñeca Barbie también llegará a las pantallas durante el verano de este año, en una cinta live action dirigida por Greta Gerwig y con Margot Robbie a la cabeza del elenco. La trama seguirá a Barbie y Ken en el mundo real, y presentará las dificultades de Barbie para convertirse en una mujer de verdad.









Emerge de la polémica

La versión live action de La Sirenita de Disney finalmente se estrenará en mayo, luego de estar envuelta en una serie de polémicas, rechazos y ataques racistas a la protagonista, la afroamericana Halle Bailey. Para este remake Lin-Manuel Miranda, escribió nuevas canciones.





Y también veremos

– Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro

– John Wick: Chapter 4 con Keanu Reeves

– Marvel traerá a las pantallas dos cintas: Guardians of the Galaxy Vol. 3 y Spider-Man: Across the Spider-Verse, un filme animado

– El Universo DC estrenará The Flash, con el polémico Ezra Miller como protagonista