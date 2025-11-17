Primeras imágenes oficiales de ‘The Legend Of Zelda'

Este lunes se han revelado las primeras imágenes de la esperada adaptación en acción real de “The Legend of Zelda”, cuyo estreno está programado para el 7 de mayo de 2027.

Las fotografías muestran a Bo Bragason como la princesa Zelda y a Benjamin Evan Ainsworth como Link, ambos caracterizados con sus icónicos trajes y orejas hylianas, posando en un exuberante campo verde.

La película está dirigida por Wes Ball, conocido por El reino del planeta de los simios y El corredor del laberinto, y se encuentra actualmente en rodaje en Nueva Zelanda, donde ya se han filtrado videos desde el set.

Además, se confirmó que Dichen Lachman interpretará a Impa.

Shigeru Miyamoto, creador de la saga y productor del filme, celebró el anuncio del elenco y destacó su entusiasmo por ver a los actores en la gran pantalla.

Bragason, actriz inglesa con experiencia en producciones como Three Girls y Renegade Nell, y Ainsworth, conocido por La maldición de Bly Manor y su voz en Pinocho de Zemeckis, lideran el reparto.

La cinta combina referencias visuales a Breath of the Wild y Twilight Princess, según lo visto en las nuevas imágenes.

El proyecto, anunciado originalmente en 2023, cuenta también con Avi Arad como productor y Derek Connolly como guionista.

Mientras continúa el rodaje, Nintendo pidió a los fans esperar con paciencia hasta su estreno mundial en 2027, una fecha que ya se perfila como uno de los momentos más esperados para los seguidores del legendario videojuego.

La Leyenda de Zelda (The Legend of Zelda)

Es una de las sagas de videojuegos más icónicas de Nintendo, creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka en 1986.

La serie sigue las aventuras de Link, un héroe hyliano silencioso, y la Princesa Zelda, descendiente de la diosa Hylia, mientras luchan contra Ganon (o Ganondorf), un señor demoníaco que busca la Trifuerza, un artefacto sagrado que concede deseos absolutos.

Los juegos combinan exploración en mundos abiertos o semiabiertos, puzzles ingeniosos, combates en tiempo real y mazmorras laberínticas.

Ha vendido más de 140 millones de copias en total y ha influido en géneros como el action-adventure y los RPG.

Comentarios