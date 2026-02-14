Bruno Mars regala rosas en San Valentín para promocionar álbum

El cantante estadounidense Bruno Mars convirtió el Día de San Valentín en una estrategia de promoción cargada de romanticismo al asociarse con floristerías locales en Estados Unidos y Londres para regalar alrededor de 150 ramos de rosas a sus seguidores, como antesala al lanzamiento de su próximo álbum The Romantic.

La dinámica se realizó el 14 de febrero de 2026 y consistió en la compra de bouquets en pequeños negocios familiares, entre ellos Orchid Flower Shop, Southern Blossom Flowers y Wild at Heart.

Cada ramo fue acompañado por una carta con el mensaje: “Amed you yesterday, I love you still, I always have, I always will” (“Te amé ayer, todavía te amo, siempre te he amado y siempre te amaré”), frase que ha despertado especulación entre fans sobre si formará parte de alguna de las nuevas canciones.

Regreso solista tras casi una década

The Romantic marca el regreso solista de Mars tras casi 10 años desde 24K Magic y después de proyectos como Silk Sonic.

El disco, que será lanzado el 27 de febrero de 2026 bajo el sello Atlantic Records, contará con nueve canciones.

El sencillo principal, I Just Might, fue estrenado el 9 de enero y debutó en el número uno del Billboard Hot 100, con 221 mil unidades vendidas en su primera semana en Estados Unidos.

El tema combina sonidos funk, pop y R&B, manteniendo el estilo característico del artista.

Romance en c ada detalle

La portada del álbum presenta un retrato ilustrado en blanco y negro del cantante, acompañado de rosas que “cobran color” en animaciones interactivas en plataformas digitales como Apple Music al reproducir el sencillo.

Aunque la lista completa de canciones aún no ha sido revelada oficialmente, se confirmó que el disco tendrá nueve tracks, incluyendo “I Just Might”. Versiones no oficiales circulan en redes sociales, pero la disquera no ha validado esos nombres.

El álbum ya se encuentra disponible en preventa en distintos formatos: vinilo negro estándar, vinilo rojo translúcido (edición exclusiva para tiendas independientes), una versión especial con funda de terciopelo rojo, CD, cassette y una edición numerada limitada del primer tiraje.

Algunos formatos incluirán un booklet de letras de ocho páginas.

