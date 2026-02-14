Recaudación para familia de Van Der Beek supera US$2 millones

La comunidad artística y miles de fanáticos respondieron de inmediato a la campaña titulada “Support for James Van Der Beek's Family”, creada en GoFundMe tras el fallecimiento del actor el 11 de febrero de 2026, a los 48 años.

Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel protagónico en la serie Dawson's Creek, enfrentaba cáncer colorrectal desde 2023.

Meses antes de su muerte había compartido públicamente detalles sobre su tratamiento y los retos físicos y emocionales que implicaba.

La iniciativa fue impulsada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, con el objetivo de cubrir los elevados gastos médicos acumulados y brindar estabilidad económica a sus seis hijos.

Más de 2 millones en tiempo récord

En menos de 24 horas la campaña superó el millón de dólares, y antes de cumplirse 48 horas ya rebasaba los 2 millones.

De acuerdo con las últimas actualizaciones, la cifra ha superado los 2.5 millones de dólares, con cerca de 48 mil donantes que han contribuido con aportaciones individuales y donaciones significativas.

El mensaje difundido en la página de recaudación señala que los fondos se destinarán a cubrir facturas médicas, garantizar la permanencia de la familia en su hogar y asegurar la educación y necesidades básicas de los menores.

“Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos”, indica el comunicado.

Celebridades se suman al apoyo

Entre las donaciones más destacadas se encuentra una contribución de 25 mil dólares por parte de Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, un gesto simbólico dado que el personaje de Dawson Leery admiraba al cineasta en la serie.

La actriz Zoe Saldaña anunció además un apoyo mensual de 2,500 dólares para respaldar a la familia.

También se reportó una donación anónima de 30 mil dólares y aportaciones de otras figuras del entretenimiento, como Derek Hough.

Homenaje y legado

Además de la recaudación directa, se habilitó la venta de una camiseta en edición limitada en homenaje a la película Varsity Blues, donde Van Der Beek interpretó a Jonathan Moxon.

La prenda, con un costo de 150 dólares, se promociona como una donación íntegra para la familia.

Previo a su fallecimiento, el actor también había sido tendencia por poner a la venta icónicos vestuarios utilizados en Dawson’s Creek, en un intento por enfrentar los costos derivados de su tratamiento.

La noticia de su muerteprovocó una avalancha de mensajes en redes sociales, donde seguidores recordaron su trayectoria, su carisma en pantalla y su faceta como padre de familia.

El caso volvió a evidenciar la capacidad de organización y solidaridad de la comunidad digital, que en cuestión de horas logró reunir millones de dólares para apoyar a una familia en duelo.

