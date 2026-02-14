Claudia Sheinbaum envía mensaje por el Día del Amor

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió este 14 de febrero un mensaje con motivo del Día del Amor y la Amistad, en el que llamó a fortalecer los valores de unidad y empatía en el país.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: “Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”.

Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 14, 2026

La publicación fue difundida durante la mañana de este sábado y rápidamente generó reacciones entre usuarios, quienes respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos en la celebración tradicional del 14 de febrero en México.

En su breve pero contundente mensaje, Sheinbaum subrayó la importancia del amor como fuerza transformadora frente a contextos de confrontación o desinformación, resaltando que valores como el respeto y la solidaridad deben prevalecer en la vida pública y privada.

El Día del Amor y la Amistad se celebra cada 14 de febrero en México con intercambios de regalos, reuniones y muestras de afecto entre parejas, amistades y familiares.

