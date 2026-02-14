Podcast
Nacional

Claudia Sheinbaum envía mensaje por el Día del Amor

La presidenta de México compartió un mensaje por el 14 de febrero, destacando que el amor vence al odio, al miedo y a las calumnias

  • 14
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió este 14 de febrero un mensaje con motivo del Día del Amor y la Amistad, en el que llamó a fortalecer los valores de unidad y empatía en el país.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: “Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”.

La publicación fue difundida durante la mañana de este sábado y rápidamente generó reacciones entre usuarios, quienes respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos en la celebración tradicional del 14 de febrero en México.

En su breve pero contundente mensaje, Sheinbaum subrayó la importancia del amor como fuerza transformadora frente a contextos de confrontación o desinformación, resaltando que valores como el respeto y la solidaridad deben prevalecer en la vida pública y privada.

El Día del Amor y la Amistad se celebra cada 14 de febrero en México con intercambios de regalos, reuniones y muestras de afecto entre parejas, amistades y familiares.

 


