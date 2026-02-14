Claudia Sheinbaum envía mensaje por el Día del Amor
La presidenta de México compartió un mensaje por el 14 de febrero, destacando que el amor vence al odio, al miedo y a las calumnias
- 14
-
Febrero
2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió este 14 de febrero un mensaje con motivo del Día del Amor y la Amistad, en el que llamó a fortalecer los valores de unidad y empatía en el país.
A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: “Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”.
Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 14, 2026
La publicación fue difundida durante la mañana de este sábado y rápidamente generó reacciones entre usuarios, quienes respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos en la celebración tradicional del 14 de febrero en México.
En su breve pero contundente mensaje, Sheinbaum subrayó la importancia del amor como fuerza transformadora frente a contextos de confrontación o desinformación, resaltando que valores como el respeto y la solidaridad deben prevalecer en la vida pública y privada.
El Día del Amor y la Amistad se celebra cada 14 de febrero en México con intercambios de regalos, reuniones y muestras de afecto entre parejas, amistades y familiares.
