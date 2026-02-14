Fallece Marcela Septien, pionera del doblaje, a los 107 años

El mundo del doblaje mexicano está de luto tras el fallecimiento de Marcela Septien, nombre artístico de Dolores Muñoz Ledo Ortega, quien murió el 13 de febrero de 2026 a los 107 años en la Ciudad de México.

Fue considerada la actriz de doblaje más longeva de México y una de las más longevas del mundo en su ámbito.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias a familiares, amigos y al gremio artístico.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Una vida dedicada a la voz

Nacida el 14 de abril de 1918, Marcela Septien fue pionera del doblaje latinoamericano.

En 1944 formó parte del grupo inicial de actores contratados por Metro Goldwyn Mayer (MGM) en Nueva York para realizar doblajes en español, sentando las bases de una industria que con el tiempo se consolidaría en México y América Latina.

Su trayectoria abarcó más de ocho décadas, periodo en el que también participó en radionovelas y diversas producciones cinematográficas, tanto en México como en Estados Unidos.

Voces que marcaron generaciones

Entre sus personajes más recordados se encuentra la voz original de Chip en Chip 'n Dale: Rescue Rangers, así como Sorceress en He-Man and the Masters of the Universe.

También dio vida a personajes como Lisa en David el Gnomo y Kei Yuki en Capitán Harlock.

En el ámbito de la radio, destacó en producciones emblemáticas como Kalimán: El juego de la muerte, una de las radionovelas más populares de su época.

Legado histórico

Septien fue parte de una generación que construyó desde cero la identidad del doblaje en español, en una etapa en la que el reconocimiento a esta labor era escaso.

Su trabajo ayudó a definir el estilo y la calidad que hoy caracterizan al doblaje mexicano.

Con su partida, la industria pierde a una figura histórica que presenció el nacimiento y evolución del doblaje en América Latina.

Su longevidad y dedicación la convirtieron en símbolo de pasión y compromiso con el arte de la voz.

