¿Quiénes competirán en los premios Grammy del domingo?

La 65a entrega de los premios que reconocen lo mejor de la industria musical se lleverá a cabo este próximo 05 de febrero; estos son los nominados.

La ceremonia de los Premios Grammy se celebrará este 05 de febrero en la arena Crypto de Los Ángeles, donde diversas personalidades del espectáculo se darán cita.

Este año, los más nominados principales son Adele, Harry Styles y Beyoncé, quién puede hacer historia este año ya que de llevarse cuatro trofeos esa noche, se convertiría en la cantante más premiada en toda la historia de la Academia de Grabación.

Sin embargo, hay un gran número de contrincantes, igualmente fuertes, a llevarse el premio en las categorías más importantes como álbum del año y grabación del año.

En la categoría álbum del año se encuentran nominados:

“Voyage”, ABBA

“30”, Adele

“Un Verano Sin Ti”, Bad Bunny

“Renaissance”, Beyoncé

“Good Morning Gorgeous” (Deluxe), Mary J. Blige

“In These Silent Days”, Brandi Carlile

“Music of the Spheres”, Coldplay

“Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar

“Special”, Lizzo

“Harry’s House”, Harry Styles.





Mientras que en grabación del año se disputarán:

“Don’t Shut Me Down”, ABBA

“Easy on Me”, Adele

“Break My Soul”, Beyoncé

“Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige

“You and Me on the Rock”, Brandi Carlile con Lucius

“Woman”, Doja Cat

“Bad Habit”, Steve Lacy

“The Heart Part 5”, Kendrick Lamar

“About Damn Time”, Lizzo

“As It Was”, Harry Styles.





Mientras que, para canción del año, los premios son concedidos para los compositores, destacan:

“abcdefu”, Sara Davis, GAYLE y Dave Pittenger

“About Damn Time”, Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin y Theron Makiel Thomas

“All Too Well (10 Minute Version – The Short Film)”, Liz Rose y Taylor Swift

“As It Was”, Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles

“Bad Habit”, Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby y Steve Lacy

“Break My Soul”, Beyoncé, S. Carter, Terius “The Dream” Gesteelde-Diamant y Christopher A. Stewart

“Easy on Me”, Adele Adkins y Greg Kurstin

“God Did”, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts y Nicholas Warwar

“The Heart Part 5”, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer

“Just Like That”, Bonnie Raitt.





El premio de mejor artista nuevo se disputará entre: Anitta; Omar Apollo; DOMi & JD Beck; Muni Long; Samara Joy; Latto; Månekskin; Tobe Nwigwe; Molly Tuttle; Wet Leg.





Y por último, otra de las categorías más fuertes de la noche es la de mejor interpretación pop solista, los nominados son:

“Easy on Me”, Adele

“Moscow Mule”, Bad Bunny

“Woman”, Doja Cat

“Bad Habit”, Steve Lacy

“About Damn Time”, Lizzo

“As It Was”, Harry Styles.





Con información de AP.