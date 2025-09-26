Rauw Alejandro celebra sus raíces con un nuevo álbum

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro estrenó este viernes su sexto álbum de estudio, "Cosa Nuestra: Capítulo 0", un proyecto de 14 temas que busca rendir homenaje a la bomba puertorriqueña y a las raíces afrocaribeñas.

El disco se presenta como una precuela conceptual de "Cosa Nuestra", su anterior producción actualmente nominada a Álbum del Año en los Latin Grammy y a Álbum Latino del Año en los Billboard Latin Music Awards 2025.

Una mezcla de tradición y modernidad

En este nuevo trabajo, Rauw se aventura por primera vez en géneros como la salsa y la bachata, logrando un sonido único en el que lo ancestral se fusiona con lo contemporáneo.

COSA NUESTRA: “Capitulo 0”



con mucho amor y cariño

para mi gente de Puerto Rico y El Caribe entero ✨🌊



(Pre-Save)

9.26.2025



Que titulo te llama la atención?? 🧐 pic.twitter.com/Y7z3CMCv3E — RAÚL (@rauwalejandro) September 19, 2025

Entre los temas más destacados se encuentra “SILENCIO”, una bachata producida y escrita por Romeo Santos, y piezas vibrantes como Carita Linda o GuabanSexxx.

El álbum también incluye colaboraciones con figuras como Wisin & Ñengo Flow ("CONTRABANDO"), Mon Laferte ("Callejón de los Secretos"), Rvssian y Ayra Starr ("Santa"), además de Jey One y De La Rose.

Un paso más en su consolidación internacional

"Capítulo 0" llega tras el éxito de la gira Cosa Nuestra, con la que el puertorriqueño conquistó escenarios en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Ahora, se prepara para el tramo final de su tour con paradas en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, donde ofrecerá múltiples fechas en recintos como el Movistar Arena de Santiago y el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

La lista completa de canciones

Carita Linda Caribeño feat. Saso GuabanSexxx Buenos Términos SILENCIO (con Romeo Santos) El Cuc0.0 feat. Jey One CONTRABANDO feat. Wisin & Ñengo Flow Nostalgia de Otoño feat. De La Rose Náufragos Besito En La Frente Santa feat. Rvssian & Ayra Starr Callejón de los Secretos feat. Mon Lafert

Con "Cosa Nuestra: Capítulo 0", Rauw Alejandro confirma su lugar como uno de los artistas más versátiles y arriesgados de la música latina actual, capaz de reinventarse sin perder conexión con sus raíces culturales.

