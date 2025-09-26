Rauw Alejandro celebra sus raíces con un nuevo álbum
El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro estrenó este viernes su sexto álbum de estudio, "Cosa Nuestra: Capítulo 0", un proyecto de 14 temas que busca rendir homenaje a la bomba puertorriqueña y a las raíces afrocaribeñas.
El disco se presenta como una precuela conceptual de "Cosa Nuestra", su anterior producción actualmente nominada a Álbum del Año en los Latin Grammy y a Álbum Latino del Año en los Billboard Latin Music Awards 2025.
Una mezcla de tradición y modernidad
En este nuevo trabajo, Rauw se aventura por primera vez en géneros como la salsa y la bachata, logrando un sonido único en el que lo ancestral se fusiona con lo contemporáneo.
Entre los temas más destacados se encuentra “SILENCIO”, una bachata producida y escrita por Romeo Santos, y piezas vibrantes como Carita Linda o GuabanSexxx.
El álbum también incluye colaboraciones con figuras como Wisin & Ñengo Flow ("CONTRABANDO"), Mon Laferte ("Callejón de los Secretos"), Rvssian y Ayra Starr ("Santa"), además de Jey One y De La Rose.
Un paso más en su consolidación internacional
"Capítulo 0" llega tras el éxito de la gira Cosa Nuestra, con la que el puertorriqueño conquistó escenarios en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Ahora, se prepara para el tramo final de su tour con paradas en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, donde ofrecerá múltiples fechas en recintos como el Movistar Arena de Santiago y el Auditorio Nacional de Ciudad de México.
La lista completa de canciones
- Carita Linda
- Caribeño feat. Saso
- GuabanSexxx
- Buenos Términos
- SILENCIO (con Romeo Santos)
- El Cuc0.0 feat. Jey One
- CONTRABANDO feat. Wisin & Ñengo Flow
- Nostalgia de Otoño feat. De La Rose
- Náufragos
- Besito En La Frente
- Santa feat. Rvssian & Ayra Starr
- Callejón de los Secretos feat. Mon Lafert
Con "Cosa Nuestra: Capítulo 0", Rauw Alejandro confirma su lugar como uno de los artistas más versátiles y arriesgados de la música latina actual, capaz de reinventarse sin perder conexión con sus raíces culturales.
