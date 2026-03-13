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Nacional

México, Brasil y Colombia piden cese al fuego en Medio Oriente

Los tres países, México, Brasil y Colombia, llamaron a detener la guerra y ofrecieron apoyo para una salida diplomática al conflicto

  • 13
  • Marzo
    2026

Los gobiernos de México, Brasil y Colombia hicieron un llamado conjunto para que se declare un cese al fuego inmediato en Medio Oriente, en medio de la escalada del conflicto entre Israel e Irán, en el que también participa Estados Unidos.

La postura fue difundida este viernes 13 de marzo de 2026 mediante un comunicado oficial emitido por la Cancillería de Colombia, en el que los tres países reiteraron que las diferencias entre naciones deben resolverse por medio de la diplomacia y el respeto al derecho internacional.

“Reiteramos la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”, señala el documento.

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Llamado urgente al diálogo

En el pronunciamiento conjunto, las tres naciones latinoamericanas subrayaron la urgencia de frenar las hostilidades y abrir espacios para negociaciones que permitan una salida política al conflicto.

Entre los principales puntos del posicionamiento destacan:

  • Solicitud de cese al fuego inmediato.
  • Apertura de espacios efectivos para el diálogo y la negociación.
  • Disposición para contribuir a procesos de paz que generen confianza.
  • Impulso a una solución política y negociada del conflicto.

“Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación”, indica el comunicado.

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Asimismo, los tres países expresaron su disposición a colaborar en iniciativas diplomáticas que ayuden a reducir las tensiones.

Escalada militar en la región

El posicionamiento ocurre mientras el conflicto en Medio Oriente se intensifica con bombardeos, ataques con misiles y operaciones militares en varios países de la región.

En los últimos días se han reportado explosiones en Teherán durante manifestaciones por el Día de Al‑Quds, así como ataques con drones y misiles contra territorio de Israel y países del Golfo.

También se han registrado bombardeos en Beirut vinculados a enfrentamientos con el grupo Hezbolá, además de interceptaciones de misiles en Turquía bajo sistemas de defensa de la OTAN.

La tensión también se extiende al estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La escalada del conflicto ya está generando efectos en los mercados internacionales de energía.

El precio del petróleo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril, después de haber alcanzado picos cercanos a los 120 dólares, lo que representa un incremento aproximado del 40 % desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.


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