Prevé presidenta más inversión extranjera en México durante 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país mantiene un panorama favorable para la llegada de nuevas inversiones durante 2026, impulsadas tanto por capital extranjero como por empresarios nacionales.

Durante la conferencia matutina realizada en Manzanillo, Colima, la mandataria explicó que el gobierno federal ya trabaja con distintos proyectos que han sido coordinados por la Secretaría de Economía, en sectores estratégicos de la economía.

“Hay diversas inversiones, incluso ya con los permisos que ha estado coordinando la Secretaría de Economía, en distintos sectores”, señaló.

Sheinbaum detalló que las inversiones se distribuyen en varias industrias clave para el desarrollo económico del país.

Entre los sectores que concentran mayor interés mencionó el automotriz, electrónico, textil y farmacéutico, este último con un crecimiento importante en el interés de empresas internacionales.

“Hay muchísimo interés en la inversión farmacéutica en nuestro país, tanto nacional como extranjera”, afirmó.

Destacó que estas inversiones buscan fortalecer la capacidad productiva del país y reducir la dependencia de importaciones en áreas estratégicas.

Plan México busca recuperar industrias

La jefa del Ejecutivo también resaltó el papel del Plan México, una estrategia que pretende fortalecer sectores industriales que en los últimos años perdieron presencia frente a las importaciones.

Según explicó, la iniciativa busca reactivar cadenas productivas en áreas como la industria textil y la fabricación de insumos médicos.

“Queremos recuperar sectores que fueron disminuyendo su participación y que aumentaron las importaciones”, explicó.

Inversionistas internacionales miran al país

Sheinbaum recordó que en 2025 México alcanzó un récord histórico en inversión extranjera directa y anticipó que la tendencia continuará este año.

Incluso reveló que recientemente sostuvo reuniones con inversionistas provenientes de países nórdicos interesados en proyectos en México.

“Hablamos de farmacéutica, del sector energético y de producción de insumos para generación eléctrica renovable”, comentó.

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Empresas de Estados Unidos amplían presencia

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo también mencionó una reciente operación empresarial que refleja la confianza en el país: la adquisición de una planta industrial por parte de General Electric, corporación estadounidense que decidió ampliar su presencia productiva en México.

“Habla de que Estados Unidos está pensando en México para ampliar su producción”, dijo.

Finalmente, aseguró que el flujo de capital continúa creciendo y que el gobierno seguirá impulsando condiciones para atraer más inversión.

“Ahí va bien la inversión en el país”, concluyó.

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