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Internacional

Trump pospone ataque a Irán por petición de sus aliados árabes

Donald Trump suspendió un ataque previsto contra Irán tras petición de Arabia Saudí, Catar y Emiratos, pero advirtió que mantiene lista una ofensiva masiva

  • 18
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la suspensión de un ataque militar contra Irán que estaba previsto para este martes, luego de recibir una solicitud directa de aliados clave en Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

La decisión representa un giro inesperado en una crisis regional marcada por semanas de tensión militar, negociaciones estancadas y amenazas cruzadas en torno al programa nuclear iraní.

Según informó el propio mandatario, la petición fue realizada por el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani; el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman; y el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Trump aseguró que estos líderes argumentaron que existen negociaciones serias en marcha y que aún es posible alcanzar un acuerdo aceptable para limitar las capacidades nucleares de Teherán sin recurrir a una ofensiva inmediata.

Ataque suspendido, pero no descartado

Aunque ordenó detener la operación programada, Trump subrayó que Estados Unidos mantiene preparadas sus Fuerzas Armadas para ejecutar “un ataque a gran escala” en cualquier momento si Irán no acepta condiciones satisfactorias.

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La advertencia deja claro que la pausa responde más a una estrategia diplomática temporal que a una desescalada definitiva.

El ataque suspendido habría significado el fin del alto el fuego vigente desde abril, establecido tras una escalada militar vinculada al conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El posible reinicio de hostilidades mantiene en alerta a la comunidad internacional, especialmente por las implicaciones energéticas y geopolíticas de una nueva guerra en la región.

Ormuz, pieza clave del conflicto

Uno de los factores más delicados sigue siendo el estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde transita una parte crucial del suministro energético mundial.

El riesgo de bloqueo en esa zona ha elevado la presión sobre Washington, Teherán y sus aliados, ya que cualquier interrupción podría impactar severamente los mercados globales de petróleo y gas.

Mientras Trump endurece su postura, la República Islámica ha reiterado su rechazo a las exigencias estadounidenses sobre el enriquecimiento de uranio.

No obstante, autoridades iraníes informaron que ya presentaron una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, abriendo una ventana diplomática que podría evitar una confrontación directa en el corto plazo.

 


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