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Finanzas

Sector automotriz de AL firma alianza por competitividad

Organismos de 18 países acordaron en Quito impulsar integración regional, reducir barreras comerciales y acelerar movilidad sostenible

  • 18
  • Mayo
    2026

Ante los cambios en el comercio global y el avance de nuevos competidores en el mercado, organismos automotrices de México y América Latina acordaron fortalecer la integración regional para proteger la competitividad del sector, impulsar la formalidad y acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible.

El acuerdo contempla coordinar acciones regionales para reducir barreras arancelarias, combatir prácticas comerciales desleales y promover regímenes tributarios más previsibles. 

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“Una carga tributaria excesiva, o una estructura impositiva que penalice la formalidad, restringe a la ciudadanía la posibilidad de acceder a vehículos con tecnologías más avanzadas y de menor impacto ambiental”, señala el acuerdo.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) firmaron la Declaración de Quito durante el Congreso Latinoamericano Automotriz (CLAM) 2026, celebrado en Ecuador con la participación de 18 países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA).

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Asimismo, las organizaciones respaldaron políticas públicas enfocadas en renovar el parque vehicular mediante incentivos fiscales y financieros para la adquisición de unidades nuevas, con mayores estándares de seguridad y menores emisiones contaminantes.


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