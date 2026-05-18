Laura Linney se suma a 'Linternas', nueva serie de DC

La plataforma de streaming HBO confirmó oficialmente la incorporación de Laura Linney al elenco de “Linternas”, la nueva serie live-action de DC Studios centrada en el universo de Linterna Verde, reforzando así uno de los proyectos más esperados del renovado DCU encabezado por James Gunn y Peter Safran.

La actriz compartirá pantalla con Aaron Pierre, quien interpretará a John Stewart, y Kyle Chandler, encargado de dar vida a Hal Jordan, en una producción que combinará ciencia ficción, thriller policial y misterio.

Aunque el nombre de Linney ya había surgido previamente en reportes de 2025, su participación fue confirmada oficialmente hasta ahora. Los detalles sobre su personaje permanecen bajo reserva, aumentando la expectativa en torno a su papel dentro de la historia.

La actriz aparece brevemente en un nuevo adelanto promocional, alimentando especulaciones sobre la relevancia de su personaje en la trama.

Una historia de misterio con sello de Linterna Verde

“Linternas” seguirá a John Stewart, un nuevo recluta del Cuerpo de Linternas Verdes, y a Hal Jordan, un veterano de la organización, quienes se verán envueltos en un oscuro asesinato en el corazón de Estados Unidos.

La propuesta ha sido descrita como una mezcla entre thriller detectivesco al estilo “True Detective” y aventura cósmica, con el clásico enfoque de compañeros policías, pero trasladado al universo intergaláctico de DC.

Además de Linney, Pierre y Chandler, la serie contará con Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter y Ulrich Thomsen.

También destaca el regreso de Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que formará parte del nuevo entramado narrativo del universo DC.

“Linternas” tendrá una primera temporada de ocho episodios y será producida por HBO en colaboración con Warner Bros. Television y DC Studios.

El proyecto cuenta con Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King como guionistas y productores ejecutivos, mientras que James Hawes dirigirá los dos primeros episodios.

La participación de Lindelof, conocido por “Watchmen” y “Lost”, junto a Tom King, uno de los escritores más reconocidos de DC Comics, ha elevado las expectativas sobre la profundidad narrativa de la serie.

“Linternas” debutará el 16 de agosto de 2026 en HBO y HBO Max, como parte central del Capítulo Uno del nuevo Universo DC: “Gods and Monsters”.

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