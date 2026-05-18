Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_35_77d6e435f3
Escena

Laura Linney se suma a 'Linternas', nueva serie de DC

La platanforma confirma a Laura Linney en 'Linternas', la esperada serie de DC Studios sobre Hal Jordan y John Stewart que llegará en agosto de 2026

  • 18
  • Mayo
    2026

La plataforma de streaming HBO confirmó oficialmente la incorporación de Laura Linney al elenco de “Linternas”, la nueva serie live-action de DC Studios centrada en el universo de Linterna Verde, reforzando así uno de los proyectos más esperados del renovado DCU encabezado por James Gunn y Peter Safran.

La actriz compartirá pantalla con Aaron Pierre, quien interpretará a John Stewart, y Kyle Chandler, encargado de dar vida a Hal Jordan, en una producción que combinará ciencia ficción, thriller policial y misterio.

HInGUS6a0AA8S2q.jfif

Aunque el nombre de Linney ya había surgido previamente en reportes de 2025, su participación fue confirmada oficialmente hasta ahora. Los detalles sobre su personaje permanecen bajo reserva, aumentando la expectativa en torno a su papel dentro de la historia.

La actriz aparece brevemente en un nuevo adelanto promocional, alimentando especulaciones sobre la relevancia de su personaje en la trama.

Una historia de misterio con sello de Linterna Verde

“Linternas” seguirá a John Stewart, un nuevo recluta del Cuerpo de Linternas Verdes, y a Hal Jordan, un veterano de la organización, quienes se verán envueltos en un oscuro asesinato en el corazón de Estados Unidos.

La propuesta ha sido descrita como una mezcla entre thriller detectivesco al estilo “True Detective” y aventura cósmica, con el clásico enfoque de compañeros policías, pero trasladado al universo intergaláctico de DC.

EH UNA FOTO - 2026-05-18T102006.491.jpg

Además de Linney, Pierre y Chandler, la serie contará con Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter y Ulrich Thomsen.

También destaca el regreso de Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que formará parte del nuevo entramado narrativo del universo DC.

“Linternas” tendrá una primera temporada de ocho episodios y será producida por HBO en colaboración con Warner Bros. Television y DC Studios.

El proyecto cuenta con Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King como guionistas y productores ejecutivos, mientras que James Hawes dirigirá los dos primeros episodios.

La participación de Lindelof, conocido por “Watchmen” y “Lost”, junto a Tom King, uno de los escritores más reconocidos de DC Comics, ha elevado las expectativas sobre la profundidad narrativa de la serie.

HInHMi2bsAAkcZx.jfif

“Linternas” debutará el 16 de agosto de 2026 en HBO y HBO Max, como parte central del Capítulo Uno del nuevo Universo DC: “Gods and Monsters”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_Ino_Vt_RXMAAS_9_Qr_72290ff843
Vuelve 'Ella Está Encantada' con Anne Hathaway como productora
HIO_Uocy_Ww_A_Aj53_L_6949cb93fc
Lanzarán 'KPop Demon Hunters' gira mundial de conciertos
HG_6t_P_Fz_X0_AA_Gjpq_a2e527918e
‘Enola Holmes 3’ ya tiene estreno y adelanta primeras imagenes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_19_at_11_10_58_PM_50a71ea6b9
Presentan nueva Ley de Turismo que regulará los Airbnb
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_59_24_PM_6b38619ede
Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_28_33_PM_1b1c757091
'México siempre estará en mi corazón': Butragueño
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×