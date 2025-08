Regresa Billy Idol a México con gran concierto en Noviembre

Billy Idol, la leyenda del punk rock, regresa a México con un concierto que promete ser épico.

Se presentará el 30 de noviembre de 2025 en el Estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México, como parte de su gira It’s a Nice Day to… Tour Again!

Su show estará cargado de clásicos como “Rebel Yell”, “White Wedding” y “Dancing With Myself”, además de posibles sorpresas de su reciente álbum Dream Into It (2025).

Los boletos en preventa están programados para el 7 de agosto y la venta general es el 8 de agosto, a través de Ticketmaster México y taquillas del estadio.



Este será su primer concierto en solitario en la capital desde su participación en el Vive Latino 2024.

¿Quién es Billy Idol?

Billy Idol es un cantante, compositor y músico británico de rock.

Es conocido por su estilo punk rock combinado con pop y new wave, así como por su imagen rebelde con cabello rubio platinado y actitud provocadora.

Saltó a la fama en los años 70 como vocalista de la banda punk Generation X, pero alcanzó mayor éxito como solista en los 80 con álbumes como Billy Idol (1982) y Rebel Yell (1983).

Sus canciones más icónicas incluyen "Rebel Yell", "White Wedding", "Dancing with Myself" y "Eyes Without a Face".

Su música y estilo han influido en el rock y la cultura pop, manteniendo relevancia con giras y colaboraciones hasta la actualidad.

