'Fito' negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos

El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", negoció un acuerdo de culpabilidad al ser acusado como un grupo criminal en Nueva York.

El Gobierno de los Estados Unidos le imputa al menos sietre cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína con vínculos con un grupo criminal oriundo de Sinaloa, así como el uso de armas de fuego y contrabando.

Sí, yo estoy en contacto con el Gobierno (de EE.UU.) y obviamente si es posible, trataré de obtener un arreglo bueno para mi cliente, pero todavía es imposible. Necesito unos meses más", dijo Schacht, abogado de defensa del capo.

Fito, en su momento el hombre más buscado por el Gobierno de Daniel Noboa, lució este viernes mucho más delgado, sin rastro de su frondosa barba y pelo moreno corto.

El juez encargado Frederick Bloc fijó la próxima audiencia de Villamar para el 22 de enero de 2026 a las 11:30 horas.

Comentarios