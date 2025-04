Revela Sony nombre y fecha de estreno para Spiderman 4

Sony decidió tirar la casa por la ventana, pues después del anuncio de la fecha de estreno de Spiderman Beyond the Spiderverse, confirmaron también el nombre y el estreno de la cuarta película del Spiderman de Tom Holland.

Durante el panel de Sony en la CinemaCon 2025 se anunció el título oficial de esta nueva entrega, la cual llegará al universo cinematográfico de Marvel.

Mientras ocurría la CinemaCon 2025, Tom Holland apareció en la pantalla del panel de Sony para dar un importante mensaje en donde dijo: "Es un nuevo comienzo para Peter Parker. Gracias por todo su apoyo; 'Brand New Day' será un viaje que no hemos visto antes".

Con estas palabras, el actor anunció oficialmente que Spiderman 4 será "Spiderman: Brand New Day", y será estrenada el 31 de julio del 2026.

First logo for ‘SPIDER-MAN BRAND NEW DAY’



In theaters on July 31, 2026. pic.twitter.com/1UlYQoT4Xr