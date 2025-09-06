Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León

La visita de la presidenta Claudia Sheiunbaum a Monterrey para la gira nacional de su Primer Informe de Gobierno congregó al morenismo neolonés en la Explanada de los Héroes.

Sentados en lugares destacados, -justo en las primeras filas frente al escenario-, figuras del partido esperaron el mensaje de la mandatario desde más de una hora antes.

Alcaldes, legisladores locales y federales, titulares de dependencias, y reconocidos militantes acudieron al informe.

Entre los presidentes municipales se encontraban: Andrés Mijes, de Escobedo; Jesús Nava, de Santa Catarina; Manuel Guerra, de García; y Elva Deyanira Martínez, de Zuazua.

En tanto, de los morenistas en el Congreso del Estado acudieron las diputadas Anylú Bendición Hernández; Reyna Reyes; y Berenice Martínez.

Así mismo se dieron cita los legisladores federales por Nuevo León Judith Díaz, Waldo Fernández y Clara Luz Flores Carrales.

Al informe también arribó Tatiana Clouthier, quien se desempeñará como secretaria de Economía durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

