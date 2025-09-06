Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
La visita de Sheiunbaum a Monterrey para la gira nacional de su Primer Informe de Gobierno congregó al morenismo neolonés en la Explanada de los Héroes
- 06
-
Septiembre
2025
La visita de la presidenta Claudia Sheiunbaum a Monterrey para la gira nacional de su Primer Informe de Gobierno congregó al morenismo neolonés en la Explanada de los Héroes.
Sentados en lugares destacados, -justo en las primeras filas frente al escenario-, figuras del partido esperaron el mensaje de la mandatario desde más de una hora antes.
Alcaldes, legisladores locales y federales, titulares de dependencias, y reconocidos militantes acudieron al informe.
Entre los presidentes municipales se encontraban: Andrés Mijes, de Escobedo; Jesús Nava, de Santa Catarina; Manuel Guerra, de García; y Elva Deyanira Martínez, de Zuazua.
En tanto, de los morenistas en el Congreso del Estado acudieron las diputadas Anylú Bendición Hernández; Reyna Reyes; y Berenice Martínez.
Así mismo se dieron cita los legisladores federales por Nuevo León Judith Díaz, Waldo Fernández y Clara Luz Flores Carrales.
Al informe también arribó Tatiana Clouthier, quien se desempeñará como secretaria de Economía durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas