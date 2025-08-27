Cerrar X
Benfica vence a Fenerbahçe y es el último clasificado a Champions

El club turco quedó fuera de la Champions tras perder 1-0 ante el Benfica. Brujas, Copenhague y Qarabag completan los 36 clasificados

  • 27
  • Agosto
    2025

Este miércoles, el Benfica de Bruno Lage se impuso por 1-0 al Bruno Lage de José Mourinho en los playoffs para ser el último clasificado a la Champions League.

Benfica —el primer club al que Mourinho entrenó— vio invalidados dos goles tras la revisión de video en la primera mitad antes de que su delantero turco Kerem Aktürkoğlu anotara a los 35 minutos el único gol en los dos partidos.

Además del cuadro luso, el Brujas de Bélgica, Copenhague de Dinamarca y el Qarabag de Azerbaiyán también avanzaron para completar la alineación de 36 equipos participantes en la fase de liga, cuyo sorteo se realizará este jueves.

Con este fracaso, el Fenerbahçe extiende a 17 temporadas su ausencia en la máxima competición de clubes europeos, esto a pesar de tener a Mourinho en el banquillo, quien ha conquistado dos veces la Champions League, pero no ha dirigido en la fase principal de la competencia estelar en los últimos seis años.

Por otro lado, el Club Brujas apaleó a Rangers de Escocia por un marcador 6-0 para un marcador global de 9-1. El equipo belga ya tenía una ventaja temprana antes de que el defensor de Rangers, Max Aarons, fuera expulsado en el octavo minuto.

El Qarabag regresa a la Champions después de ocho años de haber debutado en el certamen. Se impuso 5-4 en el global sobre Ferencvaros a pesar de una derrota 3-2 en Bakú el miércoles.

Copenhague ganó 2-0 en casa ante Basilea para avanzar por 3-1 en el global.

La ceremonia del sorteo comienza este jueves a las 18:00 horas (tiempo local de Mónaco) en un salón de conciertos y centro de conferencias junto a la playa.

En México, la transmisión en vivo será a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro del país.


