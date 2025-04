Rinden celebridades homenaje a Val Kilmer tras su muerte

El actor Josh Brolin y el director Michael Mann son algunos de los que han rendido homenaje a Val Kilmer, quien falleció el martes a los 65 años.

A continuacion, un vistazo a algunas de las reacciones al deceso del actor.

“Nos vemos, amigo. Te voy a extrañar. Eras un petardo inteligente, desafiante, valiente y supercreativo. No quedan muchos de esos. Espero verte allá arriba en los cielos cuando finalmente llegue. Hasta entonces, recuerdos increíbles, pensamientos encantadores.”, dijo Josh Brolin en Instagram.

“Era una persona maravillosa para trabajar y una alegría conocerlo, siempre lo recordaré.", compartió Francis Ford Coppola en Instagram.

“Al trabajar con Val en ‘Heat’ ('Fuego contra fuego'), siempre me maravilló el rango, la brillante variabilidad dentro de la poderosa corriente de carácter que Val poseía y expresaba. Después de tantos años de Val luchando contra la enfermedad y manteniendo su espíritu, esta es una noticia tremendamente triste.” expresó Michael Mann, en un comunicado.

“Hace mucho tiempo, estaba haciendo audición para la película ‘The Doors’. Era una especie de llamado masivo. Emparejaban a posibles Jims con posibles Pamelas. E iban retrasados, así que estábamos desbordando la oficina de casting, sentados en el porche, el césped y la entrada. De repente, un convertible de los sesenta llegó chirriando, con música de The Doors a todo volumen. Y un tipo saltó y entró: Tenía el cabello alborotado y estaba descalzo, sin camisa, y solo llevaba un par de pantalones de cuero ajustados. Todos nos miramos como... ¿Quién es este tipo? Estábamos más que algo impresionados por la pura audacia de su entrada. Bueno, por supuesto, era Val Kilmer y desde ese momento, nadie más tuvo una oportunidad. Descansa en paz, Rey.”, compartió Jennifer Tilly en X.

