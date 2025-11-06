Robert De Niro recibe la Lupa Capitolina en Roma

El actor estadounidense Robert De Niro fue homenajeado este jueves en Roma con la Lupa Capitolina, la máxima distinción que otorga el ayuntamiento de la capital italiana. Durante la ceremonia, el legendario intérprete celebró sus raíces italianas y su profunda conexión con la Ciudad Eterna.

El reconocimiento fue entregado por el alcalde Roberto Gualtieri, quien obsequió a De Niro una réplica de la emblemática escultura del siglo IV a.C. que representa a la loba amamantando a Rómulo y Remo, símbolo del mito fundacional de Roma.

De Niro, de 82 años, agradeció el galardón y recordó el significado personal que tiene para él.

“Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un valor muy especial. Siempre he sentido un vínculo profundo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad”, expresó.

El protagonista de El Padrino II (1974), Taxi Driver (1976) y Toro Salvaje (1980) describió a Roma como “una obra de arte viviente”, donde “cada calle, cada piedra y cada comida cuentan una historia”.

Por su parte, el alcalde Gualtieri destacó en redes sociales el “extraordinario talento” y la “legendaria carrera” del actor, así como el lazo que lo une a Italia.

“Entregarle la Lupa Capitolina es agradecerle por lo que representa y por el vínculo que mantiene con Roma, capital del cine e inspiración para artistas de todas las generaciones”, escribió en Instagram.

Como parte de su visita, De Niro presentará este viernes una proyección especial de Érase una vez en América (1984), dirigida por Sergio Leone, en el Cinema The Space Moderno, ubicado en la Plaza de la República.

