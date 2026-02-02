Podcast
Internacional

Ratifican a Laura Fernández como presidenta electa de Costa Rica

Autoridades electorales revelaron estos resultados tras procesar más del 65% de los votos emitidos durante la jornada de este domingo

  • 02
  • Febrero
    2026

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ratificó a la candidata Laura Fernández como la presidenta electa de las más recientes votaciones.

De acuerdo con este tribunal, con un 96.81% de las juntas procesadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtuvo 48.3% de los votos.

En segundo lugar se ubicó el candidato Álvaro Ramos, por el Partido Liberación Nacional, obtuvo 33.4% de los votos.

Luego de que se cumpliera el segundo corte de votaciones, se dio por finalizada la tansmisión de datos.

Trasladan material electoral hasta sede de Tribunal

A través de redes sociales, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica continúa con las labores de recolección de material electoral, para darle fin al escrutinio definitivo de votos.

 

 

 


