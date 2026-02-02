Ratifican a Laura Fernández como presidenta electa de Costa Rica

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ratificó a la candidata Laura Fernández como la presidenta electa de las más recientes votaciones.

De acuerdo con este tribunal, con un 96.81% de las juntas procesadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtuvo 48.3% de los votos.

En segundo lugar se ubicó el candidato Álvaro Ramos, por el Partido Liberación Nacional, obtuvo 33.4% de los votos.

Luego de que se cumpliera el segundo corte de votaciones, se dio por finalizada la tansmisión de datos.

Se emitirán dos cortes adicionales: a las 9 a.m. y a las 12 m.d.

Se emitirán dos cortes adicionales: a las 9 a.m. y a las 12 m.d.

A mediodía se dará por finalizada la transmisión de datos.

Trasladan material electoral hasta sede de Tribunal

A través de redes sociales, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica continúa con las labores de recolección de material electoral, para darle fin al escrutinio definitivo de votos.

Con el apoyo de Correos de Costa Rica, continúa hoy lunes 2 de febrero el traslado de material electoral, que será llevado hasta la sede central del TSE. El martes 3 de febrero dará inicio el escrutinio definitivo de votos.

