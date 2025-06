Rod Stewart cancela concierto en Las Vegas por problemas de salud

Tras cancelar un concierto en Las Vegas, al poco tiempo de que había iniciado, por una emergencia de salud, el cantante Rod Stewart encendió las alarmas y tiene preocupados a quienes lo rodean y, obviamente, a sus fans.

Quien es considerado una leyenda del rock tuvo que reprogramar su concierto para el 10 de junio, en The Colosseum del Caesars Palace.

"Lamento informarles que no me siento bien y que mi concierto de esta noche en The Colosseum del Caesars Palace se reprograma. Sus entradas serán válidas para la nueva fecha", señaló el británico, de 80 años, en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Con todo y la reprogramación, el show se llevará a cabo siempre y cuando el rockero se encuentre bien de salud, de lo contrario habría que hacer otro movimiento.

Tambiéjn es incierto si podrá participar el próximo 29 de junio como parte del programa Legends, del domingo por la tarde, en el festival musical de Glastonbury.

Los problemas de salud datan de meses atrás, incluso hace un mes, el cantante tuvo que usar un cartel colgado del cuello para informar a todas las personas que no podía hablar después de su concierto en el Unipol Forum de Milán.

"Lo siento. No puedo hablar. Estoy en reposo vocal", decía el cartel, pero no se sabe si su emergencia de salud en Las Vegas tiene que ver con sus cuerdas vocales.

Apenas en noviembre pasado, afirmó que terminaría con las giras mundiales a gran escala una vez que finalice los conciertos programados por Europa y Norteamérica.

"Estoy en forma, tengo una abundante cabellera y puedo correr 100 metros en 18 segundos a la alegre edad de 79 años. Me gustaría pasar a una gira de Swing Fever el año que viene, en salas más pequeñas y con más intimidad. Pero, claro, puede que no...".

