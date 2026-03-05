Cruz Roja Reynosa refuerza atención con colecta anual

Con el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, la Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, dio inicio a su colecta anual 2026 con la meta de recaudar un millón y medio de pesos, recursos que permitirán fortalecer la atención de emergencias y los distintos servicios que la institución brinda a la población.

Costo de operación de ambulancias

La presidenta del patronato de la delegación local, Lizbeth Dinora García Dueñas, explicó que el costo de operación de cada ambulancia representa un gasto considerable para la institución, por lo que la recaudación resulta fundamental para mantener activos los servicios de auxilio.

“Prácticamente alrededor de 160 mil pesos tiene el costo mensual de una unidad en operación al servicio de la ciudad; si nosotros tenemos cinco unidades, actualmente solamente podemos mantener dos o tres en servicio para poder brindar atención de emergencias a toda la ciudad. El objetivo es lograr tener cinco ambulancias continuamente con un servicio 24/7”.

Servicios médicos y nuevos proyectos

Señaló que, además de la atención prehospitalaria, la delegación mantiene su operatividad médica mediante otros servicios que ofrece a la comunidad, al tiempo que trabaja en nuevos proyectos para ampliar su cobertura.

Uno de estos planes es la creación de una subdelegación adicional en la ciudad, iniciativa que actualmente presenta avances importantes y que busca acercar los servicios de emergencia a más sectores de la población.

“El proyecto de subdelegaciones estamos en un 30 o 40 por ciento; ya tenemos la caseta y el adelanto para empezar a acondicionarla. Estará ubicada primero en la salida a San Fernando y estamos en comunicación con las autoridades municipales pertinentes, que también tendrán que brindarnos su apoyo para determinar en qué área de la ciudad se va a instalar y que cuente con seguridad y servicios para poder instalarnos”.

Llamado a la ciudadanía para apoyar la colecta

Ante el inicio de la colecta, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta campaña solidaria que permite sostener la atención de emergencias en la ciudad.

“Vamos a estar con presencia permanente en determinadas horas en los puentes internacionales que nos abrieron las puertas para poder hacer colecta ahí; encontrarán también algunas ánforas en locales comerciales y empresas que se han sumado desde el año pasado, lo que nos permite tener un ánfora de manera permanente en sus localidades”.

Voluntarios en distintos puntos de la ciudad

La delegación informó que, mientras las condiciones de seguridad lo permitan, voluntarios y personal de la institución estarán presentes en distintos puntos de la ciudad y carreteras para solicitar el apoyo económico de la población mediante ánforas, con el objetivo de reunir los recursos necesarios para continuar salvando vidas.

