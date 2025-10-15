Rosalía comparte partitura misteriosa; este es el nuevo trend
Rosalía conocida por sus campañas de marketing magistrales, ha dejado a sus seguidores en vilo al publicar una partitura musical enigmática
La cantante catalana Rosalía, conocida por su innovación en la música y sus campañas de marketing magistrales, ha dejado a sus seguidores en vilo al publicar una partitura musical enigmática en su plataforma Substack.
Titulada "Berghain" (en referencia a la icónica discoteca techno de Berlín), esta composición de dos páginas de pentagramas no viene acompañada de audio, video ni explicaciones, lo que ha desatado una ola de especulaciones y creatividad colectiva en redes sociales.
Rosalía compartió la partitura sin más contexto, pero con indicaciones claras para su interpretación: se sugiere tocarla con cuerdas, como violines, y apunta a los cuatro puntos cardinales (norte, sur, este y oeste).
Esto ha sido interpretado por fans como una pista hacia un sonido global y experimental, fusionando elementos clásicos (ópera y cuerdas) con techno puro, evocando la vibrante escena berlinesa.
Rosalía vuelve a demostrar que juega en otra liga. Sube unas partituras y desata una ola de músicos interpretándolas en TikTok. Sin mostrar ni un segundo de audio, ya estamos escuchando su nueva era. Siempre en la vanguardia marcando el ritmo de la industria. pic.twitter.com/husjiJWai1— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 15, 2025
Lo más impresionante es cómo ha viralizado de forma orgánica.
En TikTok, X (Twitter) e Instagram, miles de músicos aficionados y profesionales han subido covers tocando la partitura en instrumentos variados: violín, piano, acordeón, guitarra, cello e incluso saxofón.
Hay trends enteros dedicados a esto, con gente "desafiándose" desde diferentes continentes para "completar" la melodía. Es como si Rosalía hubiera convertido a su fandom en una orquesta colaborativa.
Un fan interpreta la partitura compartida por Rosalía vía Substack, anticipando el posible sonido de su próximo proyecto.pic.twitter.com/rSkQUV6jpB— MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) October 13, 2025
Esto no parece un capricho aislado, sino el último teaser de su cuarto álbum de estudio, apodado R4 o posiblemente LUX (basado en pistas previas como símbolos de luz y posts sobre "Saoko").
Rosalía no solo promociona; involucra. Al soltar la partitura cruda, ha democratizado su proceso creativo, haciendo que los fans sientan que forman parte del álbum antes de que salga.
Es un recordatorio de por qué es una de las artistas más visionarias: fusiona tradición musical con viralidad moderna.
