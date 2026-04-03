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Escena

Jesús y sus distintos rostros en cine y televisión

De clásicos a producciones recientes, varios actores han marcado la historia al interpretar a Jesús en películas y series sobre su vida y pasión

  • 03
  • Abril
    2026

En Semana Santa, es común o una tradición ver películas o series clásicas que nos recuerdan la vida de Jesús y su sacrificio por nuestra salvación.

Y en ello nos damos cuenta que muchos actores han interpretado a Cristo para la pantalla grande o chica, pero algunos de ellos han marcado la historia con su actuación.

Las historias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo se han representado con frecuencia en la televisión y el cine de todo el mundo. Aquí presentamos a algunos de los actores más destacados que lo han interpretado:

Robert Powell

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Considerado por muchos como la imagen más icónica de Jesús en Jesús de Nazaret (en 1977)

Jimn Caviezel

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Protagonizó la intensa La pasión de Cristo (en 2004), dirigida por Mel Gibson

Jonathan Roummie

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Interpreta a Jesús en la exitosa serie The Chosen (en 2017)

Max von Sydow

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Interpretó a Jesús en La historia más grande jamás contada (en 1965)

Jeffrey Hunter

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Interpretó a Jesús en Rey de Reyes (en 1961)

Joaquin Phoenix

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Interpretó a Jesús en María Magdalena (en 2018)

Christian Bale

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Encarnó a Jesús en la película para televisión María, madre de Jesús (en 1999)

Diogo Morgado

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Es Jesús en la miniserie La Biblia y la película Hijo de Dios (en 2014)

Enrique Rambal

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Interpretó a Jesús en la película mexicana El mártir del Calvario (en 1952)

Claudio Brook

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Interpreto a Jesús en la película Jesús nuestro señor (en 1971)


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