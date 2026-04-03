Jesús y sus distintos rostros en cine y televisión

En Semana Santa, es común o una tradición ver películas o series clásicas que nos recuerdan la vida de Jesús y su sacrificio por nuestra salvación.

Y en ello nos damos cuenta que muchos actores han interpretado a Cristo para la pantalla grande o chica, pero algunos de ellos han marcado la historia con su actuación.

Las historias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo se han representado con frecuencia en la televisión y el cine de todo el mundo. Aquí presentamos a algunos de los actores más destacados que lo han interpretado:

Robert Powell

Considerado por muchos como la imagen más icónica de Jesús en Jesús de Nazaret (en 1977)

Jimn Caviezel

Protagonizó la intensa La pasión de Cristo (en 2004), dirigida por Mel Gibson

Jonathan Roummie

Interpreta a Jesús en la exitosa serie The Chosen (en 2017)

Max von Sydow

Interpretó a Jesús en La historia más grande jamás contada (en 1965)

Jeffrey Hunter

Interpretó a Jesús en Rey de Reyes (en 1961)

Joaquin Phoenix

Interpretó a Jesús en María Magdalena (en 2018)

Christian Bale

Encarnó a Jesús en la película para televisión María, madre de Jesús (en 1999)

Diogo Morgado

Es Jesús en la miniserie La Biblia y la película Hijo de Dios (en 2014)

Enrique Rambal

Interpretó a Jesús en la película mexicana El mártir del Calvario (en 1952)

Claudio Brook

Interpreto a Jesús en la película Jesús nuestro señor (en 1971)

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