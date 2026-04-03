Vacaciones dan tregua a la carga vial en urbe regia

Las principales arterias de Monterrey y la zona metropolitana, lucen despejadadas, luego de que miles de regiomontanos disfrutan de las vacaciones de Semana Santa.

Calles y avenidas principales amanecen desiertas en horas que comúnmente son intransitables.

El centro de la ciudad de Monterrey, parece regresar a décadas pasadas.

Avenidas principales como Morones Prieto, Constitución, Gonzalitos, Ruiz Cortines y Lincoln, lucen vialidad tranquila.

Así como calles y avenidas como Manuel L. Barragán, Sendero, Nogalar y Universidad en San Nicolás.

En el municipio de Guadalupe una de las avenidas de mayor tráfico a cualquier hora del día, como Miguel de la Madrid está desértica.

Sin embargo carreteras como la Nacional, Nuevo Laredo, Colombia o Libramiento, la carga vehicular en esta temporada se incrementa por quienes salen de la ciudad en busca de un espacio recreativo.

Hacia la zona norte de la ciudad, avenidas que comunican a Monterrey con Escobedo llevan un trafico fluido y sin contratiempo.

De esta manera, los amaneceres en temporada vacacional muestran la tranquilidad de una ciudad de antaño.





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