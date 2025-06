Sabrina Carpenter anuncia su nuevo álbum 'Man's Best Friend'

Sabrina Carpenter anunció este miércoles su nuevo álbum "Man's Best Friend", que será lanzado el 29 de agosto de 2025.

La noticia fue compartida a través de sus cuentas oficiales, donde expresó su entusiasmo y señaló que el álbum ya está disponible para preordenar.

Este será su séptimo álbum de estudio, siguiendo el éxito de Short n' Sweet, que incluyó éxitos como "Espresso" y "Please Please Please".

Los fans están emocionados, y en X se han compartido publicaciones celebrando el anuncio, junto con detalles sobre una edición en vinilo de 12 pulgadas.



¿Qué se espera de este nuevo albúm?

Tras el éxito de Short n' Sweet, que destacó por su pop fresco, letras ingeniosas y producción impecable, es probable que Man's Best Friend mantenga un enfoque similar, con melodías infecciosas y un tono juguetón pero emocionalmente resonante.

Su reciente sencillo “Manchild” ya muestra un estilo irónico y crítico hacia las relaciones, con letras como “why so sexy if so dumb”, lo que sugiere que el álbum seguirá explorando temas de amor, desamor y autocrítica con un toque humorístico.

Sabrina es conocida por equilibrar letras divertidas con momentos de introspección.

El álbum podría incluir canciones que combinen la provocación sutil de “Espresso” con la vulnerabilidad de temas como “Please Please Please”.

La portada del álbum, descrita como “spicy” por Rolling Stone, presenta a ella arrodillada enfrente de un hombre mientras este estira su cabello, lo que sugiere una estética audaz y seductora que refuerza su imagen de estrella pop segura de sí misma.

