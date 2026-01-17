Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
posibilidad_de_que_bts_venga_a_monterrey_samuel_garcia_c775f3f8ec
Escena

Samuel García impulsa posible concierto de BTS en Monterrey

El gobernador anunció gestiones para traer a BTS a Monterrey. Fans ya esperan fecha y detalles; esto es lo que se sabe sobre el esperado show

  • 17
  • Enero
    2026

La posibilidad de que BTS se presente en Monterrey ha generado entusiasmo entre los fans del norte de México tras recientes declaraciones del gobernador Samuel García. El mandatario reveló que existen gestiones para intentar incluir a la ciudad en la gira mundial de la banda surcoreana, lo que mantiene viva la expectativa entre la comunidad ARMY regiomontana.

¿Qué dijo Samuel García sobre BTS en Monterrey?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Samuel García fue cuestionado sobre la petición de fans para traer a BTS a la ciudad. 

“Ya estamos en eso. Vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey. Ojalá se pueda”

El comentario fue recibido con entusiasmo tanto por las personas presentes como por miles de seguidores que lo replicaron en redes sociales. La declaración mantiene encendida la expectativa sobre un posible concierto de BTS en Nuevo León.

Gira de BTS en México y fechas confirmadas

Hasta el momento, BTS ha confirmado tres presentaciones en la Ciudad de México durante mayo de 2026. La preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership comenzará el 22 de enero de 2026, mientras que la venta general de boletos iniciará el 24 de enero.

Los tickets estarán limitados a cuatro por persona y no habrá preventas bancarias ni accesos prioritarios a través de otras membresías. Esto ha generado que la posibilidad de agregar nuevas sedes, como Monterrey, dependa completamente de negociaciones y ajustes logísticos de la gira.

Expectativa entre la comunidad ARMY regiomontana

Los fans locales ya comienzan a imaginar un concierto histórico de BTS en Monterrey, que marcaría la primera visita de la banda surcoreana a la ciudad. Las redes sociales reflejan esta emoción, con miles de seguidores compartiendo la noticia y mostrando su apoyo a la iniciativa del gobernador.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, la declaración de Samuel García mantiene viva la ilusión de miles de personas que esperan poder asistir a un show en su región. La logística, disponibilidad de fechas y capacidad de los recintos locales serán factores determinantes para que Monterrey se sume a la gira mundial de BTS.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_ce7bba7ae3
Restringirán vialidad en Julián Villagrán por obras en Monterrey
Renuevan_Centro_Monterrey_Bosques_Ciudadanos_6015b13d38
Renueva Ambiente centro de Monterrey con 'Pulmón Verde'
PC_activa_Operativo_Carrusel_Monterrey_6008b72eb0
Activan 'Operativo Carrusel' por bajas temperaturas en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

inter_presidente_guatemala_bernardo_arevalo_de_leon_ede4782aef
Guatemala decreta estado de sitio tras asesinatos de policías
thumbnail_fuerza_civil_juarez_2026_814c18c904_828d4c9a63
Juárez: El municipio con mayor disminución de homicidios en 2025
inter_elecciones_portugal_a51483adaa
Portugal se encamina a una segunda vuelta entre Seguro y Ventura
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
publicidad
×