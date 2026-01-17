Samuel García impulsa posible concierto de BTS en Monterrey

La posibilidad de que BTS se presente en Monterrey ha generado entusiasmo entre los fans del norte de México tras recientes declaraciones del gobernador Samuel García. El mandatario reveló que existen gestiones para intentar incluir a la ciudad en la gira mundial de la banda surcoreana, lo que mantiene viva la expectativa entre la comunidad ARMY regiomontana.

¿Qué dijo Samuel García sobre BTS en Monterrey?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Samuel García fue cuestionado sobre la petición de fans para traer a BTS a la ciudad.

“Ya estamos en eso. Vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey. Ojalá se pueda”

El comentario fue recibido con entusiasmo tanto por las personas presentes como por miles de seguidores que lo replicaron en redes sociales. La declaración mantiene encendida la expectativa sobre un posible concierto de BTS en Nuevo León.

Gira de BTS en México y fechas confirmadas

Hasta el momento, BTS ha confirmado tres presentaciones en la Ciudad de México durante mayo de 2026. La preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership comenzará el 22 de enero de 2026, mientras que la venta general de boletos iniciará el 24 de enero.

Los tickets estarán limitados a cuatro por persona y no habrá preventas bancarias ni accesos prioritarios a través de otras membresías. Esto ha generado que la posibilidad de agregar nuevas sedes, como Monterrey, dependa completamente de negociaciones y ajustes logísticos de la gira.

Expectativa entre la comunidad ARMY regiomontana

Los fans locales ya comienzan a imaginar un concierto histórico de BTS en Monterrey, que marcaría la primera visita de la banda surcoreana a la ciudad. Las redes sociales reflejan esta emoción, con miles de seguidores compartiendo la noticia y mostrando su apoyo a la iniciativa del gobernador.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, la declaración de Samuel García mantiene viva la ilusión de miles de personas que esperan poder asistir a un show en su región. La logística, disponibilidad de fechas y capacidad de los recintos locales serán factores determinantes para que Monterrey se sume a la gira mundial de BTS.

