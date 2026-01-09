Podcast
Escena

Sarah Parker y Helen Mirren reciben Globos de Oro honoríficos

Las actrices fueron reconocidas con los premios Carol Burnett y Cecil B. DeMille por su trayectoria y aportes al cine y la televisión

  • 09
  • Enero
    2026

Las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren han sido galardonadas con el Globo de Oro Carol Burnett y el Globo de Oro Cecil B. DeMille, respectivamente, por su trayectoria y su extensa contribución al mundo de la televisión y el cine.

“En una noche como esta me veo obligada a reflexionar; me siento increíblemente afortunada de haber podido trabajar en el tipo de proyectos que hice, aprender de leyendas y actores emergentes, tener historias extraordinarias que contar y grandes directores. Siento que saqué mucho más de lo que jamás había esperado”, dijo Sarah Jessica Parker, recoge el medio.

Los Globos de Oro celebraron un evento especial para entregar estos dos premios honoríficos.

Sarah Jessica Parker cuenta con una larga carrera en la televisión gracias a su papel de Carrie Bradshaw en Sex and the City, que se estrenó en 1998 y que ha interpretado hasta el año pasado en la secuela And Just Like That.

La actriz estuvo acompañada por su marido, el actor Matthew Broderick, y James Wilkie, uno de sus hijos. También la acompañaron compañeros de la serie como Kristin Davis (Charlotte) y Evan Handler (Harry).

“Este premio significa muchísimo. Para mí, los tres grandes momentos en Hollywood: tener una estrella en el Paseo de la Fama, recibir un Óscar y este reconocimiento esta noche. Tres experiencias increíbles”, señaló Helen Mirren a los medios.

Mirren cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en las que ha interpretado a la reina de Inglaterra en ‘The Queen’ (‘La reina’) y ha sido reconocida con premios como el Oso de Oro de Honor del Festival Internacional de Berlín.

A la ceremonia, que será retransmitida este jueves por TV, asistieron la propia Carol Burnett y actores como Harrison Ford, Viola Davis, Ted Danson o Colman Domingo.

La gala de los Globos de Oro se celebrará este 11 de enero en Los Ángeles y se emitirá el domingo en CBS. Será presentada por segundo año consecutivo por Nikki Glaser.


