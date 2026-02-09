Podcast
Escena

'Sauvignon Blanc': Rosalía presenta su nuevo videoclip

Rosalía anunció que el videoclip oficial de 'Sauvignon Blanc', tema de su álbum LUX, se estrenará el 11 de febrero de 2026, tras semanas de adelantos en redes

  09
  Febrero
    2026

Rosalía anunció el lanzamiento del video musical oficial de “Sauvignon Blanc”, una de las canciones más comentadas de su álbum LUX.

El estreno está programado para este miércoles 11 de febrero de 2026, según confirmó la artista en sus redes sociales, donde también ha compartido adelantos y clips promocionales.

La cantante había generado expectativa en los últimos días tras publicar un video interpretando la canción al piano, además de pequeños teasers que anticipaban la llegada del videoclip completo.

Aunque el tema ya contaba con un lyric video desde noviembre de 2025, esta será la primera producción audiovisual oficial.

Una balada con fondo espiritual

Sauvignon Blanc” es una balada romántica y emotiva que destaca por su sonido orquestal y atmósfera elegante, características centrales de LUX, el cuarto álbum de estudio de la española, lanzado el 7 de noviembre de 2025.

La canción aborda el desapego de lo material y la búsqueda de una vida más esencial, donde el amor se convierte en el verdadero capital.

En la letra, Rosalía menciona símbolos de lujo como perlas, caviar o autos de alta gama para contrastarlos con una transformación interior.

El título hace referencia al vino blanco como metáfora de pureza, claridad y celebración espiritual. La artista ha señalado que el tema está inspirado en Santa Teresa de Jesús, retomando la idea del “despojo” y la trascendencia a través del amor.

El universo de LUX

Con LUX, Rosalía marcó un giro sonoro respecto a trabajos anteriores como Motomami.

El disco, grabado con arreglos orquestales y colaboraciones internacionales, explora temas como espiritualidad, romance y fragilidad humana, combinando elementos de música clásica, flamenco y pop experimental.

La posible consolidación de “Sauvignon Blanc” como uno de los sencillos destacados del álbum llega en fechas cercanas a San Valentín, lo que ha aumentado la expectativa entre sus seguidores.

El estreno del videoclip marcará un nuevo capítulo visual en la era LUX, una etapa que ha sido descrita por la crítica como ambiciosa y profundamente artística.


