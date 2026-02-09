Podcast
Escena

Lanzan avance de la nueva serie mexicana 'La Oficina'

La versión mexicana de The Office, se estrenará el 13 de marzo de 2026 con Fernando Bonilla como protagonista y ambientación en Aguascalientes

La adaptación mexicana de The Office, titulada La Oficina, llegará el próximo 13 de marzo de 2026. La serie retoma el exitoso formato creado por Ricky Gervais y Stephen Merchant y lo traslada al entorno laboral mexicano bajo el estilo mockumentary o falso documental.

El anuncio se dio junto con un nuevo tráiler que muestra un adelanto del tono y las dinámicas que marcarán esta versión nacional.

La historia se desarrolla en la oficina regional de “Jabones Olimpo”, una empresa familiar ubicada en Aguascalientes. En este espacio, un grupo de empleados enfrenta el caos cotidiano del trabajo de oficina, entre dinámicas “godínez”, malentendidos y situaciones incómodas.

Al frente está Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, un gerente que heredó el puesto sin contar con la experiencia necesaria, pero con la firme intención de convertirse en presidente de la compañía.

Humor incómodo con identidad mexicana

El nuevo adelanto, de casi dos minutos, deja ver una comedia cargada de bromas de doble sentido, referencias culturales locales y personajes con personalidades muy marcadas.

La serie busca conservar el espíritu irreverente del formato original, pero adaptado a la realidad laboral mexicana.

La producción está dirigida y producida por Gaz Alazraki, reconocido por proyectos como Nosotros los Nobles y Club de Cuervos, con Marcos Bucay como showrunner.

Desde su anuncio, La Oficina ha generado opiniones encontradas entre seguidores del formato original. Mientras algunos celebran la llegada de una versión con identidad propia, otros cuestionan si logrará igualar el impacto cultural de la serie que conquistó audiencias en distintos países.


