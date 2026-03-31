Taylor Swift rinde homenaje a Elizabeth Taylor en nuevo videoclip

La superestrella del pop Taylor Swift sorprendió este martes 31 de marzo de 2026 con el lanzamiento del videoclip de “Elizabeth Taylor”, un tributo visual a la legendaria actriz Elizabeth Taylor que marca un giro artístico en su narrativa audiovisual.

El video, disponible exclusivamente en Apple Music y Spotify Premium, destaca por la ausencia de Swift en pantalla. En su lugar, la cantante construye un collage de escenas cinematográficas y apariciones públicas de la actriz, creando un homenaje cargado de nostalgia y glamour clásico.

Un tributo construido con cine e historia

A diferencia de producciones recientes como “Opalite”, este videoclip apuesta por una narrativa visual basada en material de archivo.

El montaje incluye fragmentos de películas emblemáticas como Cleopatra, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Gigante y ¿Quién teme a Virginia Woolf?, entre otras, además de imágenes reales de la actriz en eventos públicos.

What could you possibly get for the girl on the last day of Women’s History Month? We have something in mind! The Elizabeth Taylor Music Video is out now on @Spotify Premium and @AppleMusic. 🫶 https://t.co/EOt7PEkpte pic.twitter.com/2b0qtpI1jm — Taylor Nation (@taylornation13) March 31, 2026

El resultado es un retrato que recorre distintas etapas de la vida de Taylor, combinando su faceta cinematográfica con su presencia mediática, y reforzando su estatus como uno de los íconos más influyentes del siglo XX.

“Elizabeth Taylor” es el tercer sencillo del álbum The Life of a Showgirl (2025) y ya había alcanzado el Top 3 del Billboard Hot 100. La canción fue coescrita y producida junto a Max Martin y Shellback, y destaca por sus múltiples referencias a la vida de la actriz.

Entre ellas figuran alusiones a sus famosos ojos violetas, sus romances mediáticos, sus joyas y destinos emblemáticos como Portofino o el hotel Plaza Athénée en París. La letra también evoca la fragancia White Diamonds, uno de los sellos distintivos de la estrella.

Inspiración personal detrás del homenaje

Swift ha explicado que la canción nace de una conexión emocional con la figura de Taylor. En entrevistas, la artista ha señalado que utilizó la vida de la actriz como un espejo para explorar sus propias experiencias con la fama, el amor y la exposición mediática.

Incluso reveló que solicitó autorización al patrimonio de la actriz antes de lanzar el tema, un gesto que fue bien recibido por la familia. En los créditos del videoclip se incluyen agradecimientos a organizaciones como House of Taylor y el Elizabeth Taylor Trust, así como a los descendientes de la actriz.

El lanzamiento exclusivo en servicios de pago responde, en parte, a cambios recientes en las reglas de conteo de reproducciones de Billboard, que favorecen contenidos alojados en plataformas premium. No obstante, siguiendo el precedente de “Opalite”, se espera que el videoclip llegue a YouTube en los próximos días.

Mientras tanto, la plataforma ya ofrece un visualizador alternativo del sencillo, así como contenido adicional relacionado con el álbum.

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