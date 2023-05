Sebastián Yatra estrena 'Vagabundo' con Manuel Turizo

Sebastián Yatra lanzó el tema 'Vagabundo', un merengue para pasar 'un despecho bailable' con Manuel Turizo y Beéle.



'Me encanta bailar merengue, es de mis ritmos realmente favoritos, porque yo soy tan malo para bailar en general que el merengue es como lo más sencillo', dijo Yatra riendo en una entrevista por videollamada realizada horas antes del lanzamiento el jueves por la noche. 'Yo creo que es como una canción que te sube la alegría, es como prima de 'Tacones rojos', porque son géneros distintos, pero transmiten esa misma alegría'.

Yatra visualiza 'Vagabundo' como una canción para una fiesta en la que todos se levantan a bailar. Pero la letra habla de alguien que por más que lo intenta no puede olvidar a su ex, ni siquiera yéndose de rumba.

'Me parece bacán (genial) lo de la letra', dijo Yatra. 'También está bacano meterle un poquito de conflicto a las canciones y lo bacano con esta letra es que cualquiera se puede identificar y lo puedes tomar dependiendo de tu situación', agregó. Porque además de 'despecho bailable' puede servir también para coquetear en la pista.

Yatra compuso el coro, la pista y los acordes.

La inspiración llegó tan fuerte que inmediatamente lo grabó en una nota de voz en su celular y después corrió al estudio con los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres para terminarla. En un principio pensaron que sería una canción electrónica, pero cuando Yatra la compartió con Turizo y Beéle quedó claro que su esencia era el merengue. Así que decidieron hacer el arreglo tropical.

En el video filmado en Miami aparecen bailando en un yate con amigos.

Aunque está muy activo, descartó que esté por lanzar un nuevo disco.

'Este año no viene álbum nuevo definitivamente, pero sí voy a estar haciendo muchas cosas que me encantan... aparte de la música estoy viviendo muchas cosas que me tienen muy feliz, nuevas experiencias', dijo.