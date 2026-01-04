Miley Cyrus tiene 'grandes planes' por 20 años de Hannah Montana

La actriz y cantante Miley Cyrus confirmó que ya se están preparando grandes planes para celebrar el 20 aniversario de la icónica serie Hannah Montana, estrenada en marzo de 2006 por Disney Channel.

El anuncio lo hizo durante una entrevista con Variety en el marco del Palm Springs International Film Festival, celebrado entre el 3 y 4 de enero de 2026.

Aunque evitó dar detalles concretos, Cyrus dejó claro que el proyecto está en marcha. Señalando su flequillo, un guiño directo al look clásico del personaje, comentó con entusiasmo: “¿Ves el flequillo? Estamos trabajando duro en ellos”.

Un homenaje pensado para los fans

En entrevistas previas, la ganadora del Grammy ha señalado que su intención es que los seguidores de la serie se sientan verdaderamente reconocidos.

Incluso ha comparado el espíritu del aniversario con la frase “I see you”, de Avatar, al hablar de la conexión emocional con el público.

Cyrus bautizó la celebración como el “Hannah-versary” y adelantó que todo está aún “por definirse”, incluyendo la posibilidad de eventos en vivo, especiales televisivos o contenidos en streaming.

Sin embargo, dejó claro que quiere que sea algo significativo, reflexivo y acorde al crecimiento tanto de los fans como de ella misma.

Expectativa por posibles reencuentros

Los rumores no se han hecho esperar: desde un especial conmemorativo hasta reuniones del elenco original o incluso presentaciones especiales.

No obstante, Miley ha sido enfática en que, por ahora, no hay nada confirmado y que no se inclina por una gira completa.

Hannah Montana marcó a toda una generación y fue el proyecto que lanzó la carrera de Cyrus a nivel mundial, por lo que la expectativa entre los seguidores sigue en aumento.

Un legado que sigue vigente

Durante el festival, Miley Cyrus, de 33 años, desfiló por la alfombra roja con un elegante traje negro y un peinado con flequillo que evocó inmediatamente a su alter ego televisivo.

La artista ha reiterado en diversas ocasiones el orgullo que siente por su etapa en Disney y por el impacto cultural de la serie.

“Estoy orgullosa de haber sido Hannah Montana”, ha señalado en el pasado, destacando que gran parte de su trayectoria nació de aquella experiencia.

La serie se emitió durante cuatro temporadas y concluyó con una película, convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos juveniles de Disney Channel.

Ahora, a dos décadas de su estreno, el “mejor de ambos mundos” parece estar listo para regresar, al menos de forma simbólica, para celebrar su legado.





