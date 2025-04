Selena recibe homenaje póstumo en industria discográfica de EUA

Selena Quintanilla, conocida como la "Reina del Tejano", recibió un homenaje póstumo de la industria discográfica de Estados Unidos a través de la RIAA (Recording Industry Association of America) por alcanzar 17 millones de certificaciones a lo largo de su carrera.

#TeamRIAA honored @SelenaLaLeyenda w/ a Lifetime Achievement plaque alongside her sister Suzette at @stjude 💖 Selena’s legacy continues with #DreamingOfYou reaching 62x Platino, making it the highest certified Latin album of all time 💿✨@universalmusica

📷: St. Jude/ALSAC. pic.twitter.com/fbRXDqAjTg