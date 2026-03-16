Shakira anuncia su regreso a España en estadio para su gira

Shakira confirmó que su actual gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran, pasará por España “construyendo un estadio”. “Va a ser algo de otro mundo”, declaró este adelanto en una entrevista.

La colombiana aseguró que su paso por España será al final de la gira, con conciertos “más de dos días” y un estadio bautizado como Estadio Shakira especialmente para la ocasión.

Un récord reciente en México

La artista ofreció esta entrevista desde México, donde cerró su paso por América batiendo un récord de asistencia en la plaza del Zócalo, con más de 400,000 personas congregadas en un concierto gratuito.

Shakira es conocida por conceder pocas entrevistas, pero a finales de 2024 ya había expresado a GQ su deseo de actuar nuevamente en España tras su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, señaló entonces.

Al margen de algunas actuaciones en galas y eventos especiales, Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018, El Dorado World Tour, en la que actuó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Coliseo de A Coruña, el Bizkaia Arena de Barakaldo (Bilbao) y el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid.

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