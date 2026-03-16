Jane Fonda critica homenaje a Redford en los Óscar

Jane Fonda fue muy clara: para ella, el homenaje a Robert Redford llevado a cabo en los Óscar no debió ser encabezado por Barbra Streisand, sino por ella.

Y es que, durante la ceremonia número 98 de los premios de La Academia, se realizó un tributo que formó parte del segmento In Memoriam del evento, en el cual Streisand subió al escenario para recordar la trayectoria del actor y director, quien falleció en septiembre de 2025 a los 89 años.

Tras la gala, Fonda habló de este momento en el programa Entertainment Tonight, en el cual aseguró que ella debió haber hecho el homenaje y no Streisand.

En este sentido, la actriz estadounidense afirmó que Streisand solo compartió créditos con él en una sola cinta, mientras que ella trabajó con Redford en cuatro producciones a lo largo de varias décadas.

“Quiero saber cómo es que Streisand estaba ahí arriba haciendo eso para Redford. Solo hizo una película con él, ¡yo hice cuatro! Tengo mucho más que decir”, bromeó.

En el homenaje presentado por Barbra Streisand, esta recordó la carrera de Redford, quien fue uno de los actores, directores y figuras más relevantes de la industria.

“Era un actor brillante y sutil. Y nos lo pasábamos de maravilla interactuando, porque nunca sabíamos muy bien qué iba a hacer el otro en la escena”, dijo Streisand en el homenaje.

Tras dar su discurso, la cantante interpretó brevemente el tema principal de la película, también titulada “The Way We Were” de 1973, en la cual trabajó junto a Redford.

Por su parte, Jane Fonda mantuvo una relación profesional prolongada con Robert Redford. Ambos compartieron pantalla por primera vez en la película "Tall Story" de 1960, "The Chase" de 1966, "Barefoot in the Park" de 1967 y, después de 50 años, volvieron a coincidir en un reparto en 2017, con "Our Souls at Night".

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