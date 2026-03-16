Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_hoppers_b237acd694
Escena

'Hoppers' lidera taquilla y se mantiene en la cima

La nueva película de Pixar recaudó $28 millones de dólares en Estados Unidos y $164 millones globales, superando a 'Reminders of Him' en su estreno

  • 16
  • Marzo
    2026

Pixar sigue dominando las taquillas, al menos una semana más.

Y es que "Hoppers" consiguió una recaudación de 28,5 millones de dólares, 164,7 millones a nivel mundial durante el fin de semana, manteniendo el "trono" de la cinta más taquillera del fin de semana.

En esta lista de éxitos semanales, "Reminders of Him" se encuentra en el segundo puesto, pues apenas con sus tres primeros días de estreno suma $18,2 millones en Estados Unidos y un total global de $28,1.

Dirigida por Daniel Chong, "Hoppers" cuenta la historia de una joven de 19 años que se infiltra en el mundo animal utilizando el cuerpo de un castor para proteger su hábitat.

Las cifras en taquilla que ha tenido desde su estreno, el pasado 6 de marzo, posicionan al nuevo filme de Pixar como uno de los mejores estrenos para una cinta animada desde 'Coco' (2017).

Por su parte, "Reminders of Him", dirigida por Vanessa Caswill y basada en la novela homónima de Colleen Hoover, relata la historia de Kenna, una mujer que tras salir de la cárcel intenta volver a conectar con su hija, pero se enfrenta a la resistencia de todo el mundo.

El tercer lugar lo ocupa esta semana otro estreno, el de la cinta de terror "Undertone", que recaudó $9,3 millones de dólares.

La cuarta posición fue para "Scream 7", de Paramount, con $8,4 millones en las taquillas en Estados Unidos en su tercera semana en cartelera.

La lista de las cinco más taquilleras se cierra con "GOAT", de Sony Pictures Animation, que suma $4,7 millones de dólares, y un total de $162,8 a nivel global.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_stranger_things_51f3ec9f41
Netflix anuncia spin-off animado de Stranger Things
EH_UNA_FOTO_14_bf3580c987
Revelan canciones del soundtrack de la biopic de Michael Jackson
EH_UNA_FOTO_2026_03_11_T164958_688_98e8682975
Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira juntos en México
publicidad

Últimas Noticias

AP_26075158520055_6e3332cecf
La Óscar tienen su nivel más bajo de audiencia desde 2022
rhs_ac4638eb2a
Los Morales estrenan su nuevo sencillo 'Pa Pa Pa!'
CMIC_1_c6a736f8b8
Cemex y CMIC impulsarán el sector de la construcción en México
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×