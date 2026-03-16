'Hoppers' lidera taquilla y se mantiene en la cima

Pixar sigue dominando las taquillas, al menos una semana más.

Y es que "Hoppers" consiguió una recaudación de 28,5 millones de dólares, 164,7 millones a nivel mundial durante el fin de semana, manteniendo el "trono" de la cinta más taquillera del fin de semana.

En esta lista de éxitos semanales, "Reminders of Him" se encuentra en el segundo puesto, pues apenas con sus tres primeros días de estreno suma $18,2 millones en Estados Unidos y un total global de $28,1.

Dirigida por Daniel Chong, "Hoppers" cuenta la historia de una joven de 19 años que se infiltra en el mundo animal utilizando el cuerpo de un castor para proteger su hábitat.

Las cifras en taquilla que ha tenido desde su estreno, el pasado 6 de marzo, posicionan al nuevo filme de Pixar como uno de los mejores estrenos para una cinta animada desde 'Coco' (2017).

Por su parte, "Reminders of Him", dirigida por Vanessa Caswill y basada en la novela homónima de Colleen Hoover, relata la historia de Kenna, una mujer que tras salir de la cárcel intenta volver a conectar con su hija, pero se enfrenta a la resistencia de todo el mundo.

El tercer lugar lo ocupa esta semana otro estreno, el de la cinta de terror "Undertone", que recaudó $9,3 millones de dólares.

La cuarta posición fue para "Scream 7", de Paramount, con $8,4 millones en las taquillas en Estados Unidos en su tercera semana en cartelera.

La lista de las cinco más taquilleras se cierra con "GOAT", de Sony Pictures Animation, que suma $4,7 millones de dólares, y un total de $162,8 a nivel global.

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