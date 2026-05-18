Festeja Monterrey a mamás con rifas y artistas en la Arena

Con rifas de automóviles, espectáculos musicales y de comedia, el gobierno de Monterrey celebró este lunes el Día de las Madres con un evento masivo en la Arena Monterrey, donde miles de mujeres acudieron para participar en el festejo organizado por el DIF municipal.

La celebración, denominada “Felicidades, mamá”, fue encabezada por el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quienes convivieron con las asistentes durante el evento.

Uno de los principales atractivos fue la rifa de cuatro automóviles último modelo, además de clases de manejo incluidas a través de programas del DIF municipal.

Durante su mensaje, el alcalde destacó el papel de las madres dentro de las familias regiomontanas y aseguró que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

“Celebramos a lo más importante que tenemos en Monterrey, que son nuestras mamás”, expresó De la Garza ante las asistentes.

Por su parte, Oyervides señaló que el evento fue preparado especialmente para reconocer el trabajo y dedicación de las madres.

La parte artística inició con la presentación del comediante José Luis Zagar, quien mantuvo al público entre risas durante varios minutos.

Más tarde, la agrupación “La Casetera” puso el ambiente musical de la tarde, provocando que muchas asistentes se levantaran de sus lugares para cantar y bailar.

Al evento también acudieron funcionarios municipales como la directora del DIF, Ivonne Álvarez, y legisladores locales y federales invitados por la administración regiomontana.

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