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Coahuila

 Saltillo será sede de competencia nacional de freestyle

La competencia se realizará en el Auditorio Saltillo y reunirá a exponentes reconocidos de la escena urbana nacional e internacional

  • 19
  • Mayo
    2026

Saltillo albergará el próximo 23 de mayo una edición especial de Batalla de Campeones, evento de freestyle que por primera vez pondrá en disputa un cinturón oficial dentro de su formato competitivo.

La competencia se realizará en el Auditorio Saltillo y reunirá a exponentes reconocidos de la escena urbana nacional e internacional.

De acuerdo con los organizadores, esta edición marcará el arranque de una nueva etapa para el circuito, ya que además de las batallas tradicionales se implementará una estructura más formal para regular los enfrentamientos.

El nuevo esquema contempla la participación de una comisión especializada encargada de supervisar criterios y dinámicas de competencia, con la intención de fortalecer la organización de este tipo de eventos en México.

En la cartelera destacan freestylers como ACZINO, Jony Beltrán, Lobo Estepario, RC y Cacha, entre otros participantes. Los promotores señalaron que el espectáculo contará con producción de gran formato, similar a la presentada en otras ciudades del país donde el freestyle ha logrado consolidar una importante presencia entre el público joven.


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