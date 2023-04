Shakira se llevó hasta los árboles a su nueva casa en Miami

Fue captado el momento en el que en la ex vivienda de Shakira en Barcelona, personal sacaba un árbol con el fin de transportarlo como parte de la mudanza.

La cantante Shakira no perdonó nada, pues en su ex casa en Barcelona no dejó ningún objeto personal, pues hasta un árbol se llevó a su nueva mansión en Miami.

La separación entre la cantante colombiana y el exfutbolista, Gerard Piqué, no se dio en los mejores términos, y por ello toda la familia ha estado bajo el ojo de la prensa internacional, pero debido al creciente acoso, Shakira tuvo que pedir respeto a los medios el pasado lunes.

Su mudanza a los Estados Unidos ha sido un proceso especialmente difícil para sus hijos Sasha y Milán, quiénes tienen que adaptarse a un nuevo país luego de vivir toda su vida en Barcelona; por ello, la intérprete de “Monotonía” decidió asentarse en North Bay Road, una zona bastante exclusiva y segura para su familia, donde tiene de vecinos a Ricky Martin, Jennifer López y Ben Affleck, Cindy Crawford, Karlie Kloss, entre otros.

Pese a querer mantenerse lejos de la polémica, un ciudadano en Barcelona pudo captar el momento en que una máquina retira uno de los árboles de la casa donde vivía la ex pareja, donde adjuntó el texto “Shakira llevándose hasta los árboles”.

Shakira llevándose hasta los árboles 😂 pic.twitter.com/PRPkz9ShJV — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) April 12, 2023





Rápidamente, los fanáticos de la colombiana explicaron que se trataría de un cedro libanés, y el cual es emblema nacional; debido a que la cantante tiene orígenes libaneses, dicho árbol le fue otorgado en el 2018.

Por ser parte de su herencia cultural, Shakira le tendría especial afecto a ese cedro, por lo que no dudaría en llevárselo a su nuevo hogar en Miami.

En el momento en el que le fue otorgado declaró que significaba mucho por provenir de la tierra de sus abuelos.