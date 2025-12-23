Podcast
Nuevo León

Tiene sindicato de la Normal historia negra de corrupción

Tras revelarse el desvío de $17 millones en la gestión actual del STENSE, se documentó que su antecesor, Efraín Hernández, incurrió en irregularidades similares

  • 23
  • Diciembre
    2025

No es la primera vez que el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior del Estado (STENSE) presenta omisiones en las declaraciones del recurso público entregado en convenio por el gobierno de Nuevo León.

Al igual que el caso evidenciado ayer por El Horizonte sobre el desvío de más de $17 millones de pesos por parte de la administración del actual secretario general de la asociación, Oscar Uriel Torres Grimaldo, su antecesor realizó las mismas prácticas.

Se trata de Efraín Hernández Carrales, quien desempeñó el mismo cargo al frente del STENSE durante el periodo 2016-2022, registrando un desvío de poco más de $20 millones de pesos.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.29.16 AM (2).jpeg

Con el mismo modus operandi, Hernández Carrales reportó una cantidad menor del dinero otorgado por el gobierno estatal en 37 rubros, entre los que se incluyen festejos de Navidad, Día del Maestro, mejoras para el sindicato, licencias con goce de sueldo e incluso el fondo de gastos funerarios para jubilados.

Durante sus seis años de gestión, el gobierno del estado reportó una aportación al STENSE de $42 millones 113,700 pesos, en contraste con los informes de Hernández Carrales, que solo contemplaron $22 millones 066,200 pesos.

La imagen pública de Hernández Carrales también tiene antecedentes polémicos, siendo señalado en repetidas ocasiones por diversos grupos de maestros e incluso por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León (InfoNL).

En 2017, un grupo de docentes identificado como Maestros Unidos por la Mejora Educativa de la Escuela Normal Superior del Estado dio a conocer una serie de inconformidades relacionadas con el ambiente laboral y la gestión sindical al interior del plantel.

Señalaron presuntos actos de represión y responsabilizaron de estas conductas tanto a Hernández Carrales, entonces secretario general del sindicato, como al entonces director de la institución, Humberto Leal Martínez.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.29.16 AM.jpeg

De acuerdo con los denunciantes, las inconformidades quedaron plasmadas en un documento de tres cuartillas que fue entregado al entonces secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, con el objetivo de que las autoridades estatales tuvieran conocimiento de la situación.

En el escrito, los docentes afirmaron que existieron restricciones para solicitar información relacionada con prestaciones laborales que les fueron retenidas, además de intimidaciones y, en algunos casos, agresiones físicas.

Asimismo, refirieron que la dirigencia sindical ha sido señalada anteriormente por presuntas irregularidades administrativas y falta de transparencia en el manejo de recursos.

En registros públicos de InfoNL, Hernández Carrales aparece con amonestaciones públicas relacionadas con procedimientos de transparencia durante el periodo 2017 a 2021.

Denuncian desfalco

El profesor de la Normal Superior, Sergio Carlos Hernández, entregó el pasado 31 de octubre de 2025 al gobierno del estado su investigación sobre el faltante millonario en el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior del Estado (STENSE).

En el escrito entregado al gobierno, el docente acusa al actual líder del STENSE, Oscar Uriel Torres Grimaldo, así como al anterior dirigente Efraín Hérnandez Carrales, de los delitos de peculado, corrupción y de enriquecimiento ilícito.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 12.29.16 AM (1).jpeg

Además, el denunciante también presentó esta denuncia ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.


